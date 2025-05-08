Ankara'da Kanser Hastası Emekli, Eşini Öldürüp İntihar Etti

Ankara'da yaşanan üzücü bir olayda, kanser hastası emekli Zekai Mallı (67), eşi Adalet Mallı'yı (65) tabancayla vurarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Olay, Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın en üst katında dün gece saatlerinde meydana geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Zekai Mallı, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Adalet Mallı'yı tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Çiftin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın Detayları

Olay, Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'nde gerçekleşti.

Zekai Mallı, kanser tedavisi görüyordu.

Çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aile Yakınlarının Tepkisi

Olay sonrası eve gelen aile yakınları, üzerinde kan lekesi bulunan koltukları çöpe attı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.