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TBMM'de Dijital Mecralar ve Google Temsilcileri Gündemdeydi

Komisyonda Google temsilcileriyle dijital mecraların topluma etkisi, sosyal medya düzenlemeleri, algoritma şeffaflığı ve haber telifi detaylıca görüşüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 15:22, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 15:44
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TBMM'de Dijital Mecralar ve Google Temsilcileri Gündemdeydi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google yetkililerini dinlemek üzere toplandı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, dijital dünyanın günümüzde yoğun şekilde tartışıldığı vurgulandı. Yayman, açılış konuşmasında "aile, birey, kadın ve çocuğun korunması" konusunun hem iktidar hem de muhalefet için kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Düşünce özgürlüğünün yanında olduklarını ifade eden Yayman, toplum ve kamu düzenini korumak için TBMM'nin sorumluluklarını yerine getireceğini söyledi.

Dijital mecraların imkanlarının, sosyal medya uygulamalarının olumsuzluklarından daha fazla gündeme gelmesi gerektiğini belirten Yayman, dijital mecraların yapay zeka ve yazılım gibi olanaklarla insanların kendini ifade etmeleri açısından değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bazı sosyal medya ağlarının etkileşim ve daha fazla gelir elde etmek amacıyla toplumsal değerleri yok saymasını kabul etmediklerini vurgulayan Yayman, "Eğer toplumu korumak, aileyi korumak yasakçılıksa, evet biz de yasakçıyız." dedi.

Dijital Mecralar ve Hukuksal Çerçeve

Yayman, dijitalleşen dünyada komisyon olarak hukuksal ve yönetsel bir çerçeve oluşturmak istediklerini belirtti. Dijital ağların Türkiye'de temsilcilik açmasının önemine dikkat çekerek, Google temsilcilerinden algoritma değişiklikleri konusunda şeffaf ve anlaşılır cevaplar beklediklerini ifade etti.

Ulus Aşırı Dijital Şirketler ve Toplumsal Etkiler

"Ulus aşırı dijital şirketlerin kendilerini yasamanın, yürütmenin, yargının üzerinde gördüklerini ve kendilerine yeni dijital tebaalar oluşturduklarının farkındayız." diyen Yayman, dijital mecraların insanların fikirlerini dile getirmesi açısından bir imkan sunduğunu ancak dezenformasyon, yalan haber ve manipülasyonun yaygınlaşmasını doğru bulmadıklarını belirtti. Denetimsiz sosyal medya mecralarının demokrasi, toplumsal barış ve kamu düzeni için tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Üzerine Görüşler

Türkiye'deki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre haberin telif konusu olmadığını hatırlatan Yayman, haberin telif konusu haline getirilmesini ve buna bağlı olarak ücret ödenmesini talep ettiklerini söyledi. Gerçek habercilik ile etkileşim almak için yapılan içeriklerin aynı zeminde yarışmasının mümkün olmadığını belirtti.

Toplantıdaki Tartışmalar

  • Yayman'ın konuşmasının ardından Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı'ya söz verildi.
  • CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, usul tartışması açılması talebinde bulundu.
  • Komisyon Başkanı Yayman'ın misafirlerin konuşmasının ardından söz vereceğini belirtmesi üzerine Emir, bu yaklaşımı kabul etmediklerini söyledi.
  • Bazı milletvekilleri masaya vurarak tepki gösterdi ve tartışmaların sürmesi üzerine toplantıya ara verildi.

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