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Yargıtay, DEAŞ'ın 'sözde kadısı'na verilen cezayı onadı

Yargıtay, Suriye'de biri asker 2 Türk'ün infaz emrini verdiği iddiasıyla yargılandığı mahkemece terör örgütü DEAŞ'ın sözde kadısına verilen 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 15:39, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 16:00
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Yargıtay, DEAŞ'ın 'sözde kadısı'na verilen cezayı onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18 Ekim 2022'de sanık Jamal Abdul Rahman Alwi'ye verdiği 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını inceledi.

Daire, yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yargılama sürecindeki usul işlemlerinin kanuna uygun şekilde gerçekleştirildiğini ve hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun şekilde elde edildiğini belirtti.

Kararda, yerel mahkemenin kararının isabetli bulunduğu ve verilen cezanın onanmasına hükmedildiği vurgulandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016'da Suriye'de biri asker 2 Türk'ün şehit edilmesi olayına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde kadısı ve 2 Türk vatandaşının ölüm emrini verdiği iddia edilen sanık Jamal Abdul Rahman Alwi hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin 2013-2016 yılları arasında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer aldığı, örgüt içinde başta Azez ve Bab bölgeleri olmak üzere Suriye'de DEAŞ işgalinde bulunan bölgelerde yürütülen yargılama faaliyetlerinde ve sözde şer'i mahkemelerde sözde kadılık/savcılık görevini ifa ettiği, infaz kararları verdiği, bu kapsamda 2 Türk vatandaşı olmak üzere kişilerin hayatlarını kaybettikleri eylemlerin fermanını verdiği belirtilmişti.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesince, 18 Ekim 2022'de görülen karar duruşmasında sanık, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 2 kişiyi öldürmek suçundan da 2 kez ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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