Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı Soruşturmasında ifade vermeyecek

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisinin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim."