Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı Soruşturmasında ifade vermeyecek
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağrıldığını ancak ifade vermeye gitmeyeceğini belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 19:10, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 19:18
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisinin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim."