Trump, Fed Başkanı Powell'ı 'hiçbir fikri olmayan bir aptal' olarak niteledi

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı.

ABD Başkanı Trump, "'Çok geç' Jerome Powell, hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum. Petrol ve enerji düştü, neredeyse tüm maliyetler (market ve yumurta) düştü, neredeyse enflasyon yok, tarife parası ABD'ye akıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell, Bankanın faiz kararının ardında yaptığı açıklamada, büyük tarife artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulunmuştu.