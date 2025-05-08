ABD-Çin Görüşmeleriyle Bitcoin Rekor Kırdı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri 3 trilyon 110 milyar dolara ulaştı. Son 24 saatte Bitcoin'in fiyatı yüzde 3,8'den fazla artarak 100 bin doların üzerine çıktı. TSİ 18.30 itibarıyla Bitcoin, 100 bin 769 dolardan işlem görüyor ve haftalık değer kazancı da yüzde 4'e yaklaştı.

ABD ve Çin Arasındaki Görüşmelerin Etkisi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın bu hafta İsviçre'de Çinli yetkililerle görüşeceğinin duyurulmasının ardından, Çin tarafı da Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın ABD'li yetkililerle görüşeceğini doğruladı. Analistler, ABD ile İngiltere arasında bugün varılan ticaret anlaşmasının da piyasalarda olumlu etki yarattığına işaret ediyor.

Ethereum'da Yükseliş

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 11 değer kazanarak 2000 dolar seviyesinin üzerine çıktı.



