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'Saz kursunda cinsel istismar' iddialarına Valilikten açıklama

Mersin Valiliği, saz kursunda cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin 22 Nisan'da tutuklandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 19:44, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 19:44
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'Saz kursunda cinsel istismar' iddialarına Valilikten açıklama

Valilikten Tarsus ilçesinde 20 Nisan'da meydana gelen cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarsus ilçemizde 20 Nisan'da meydana gelen olayla ilgili olarak S.G. isimli şahıs hakkında, 2015 doğumlu bir çocuğa saz kursu verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, çocuğun annesi tarafından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Benli Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulunulmuştur. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli S.G. 22 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Müzik aletleri satan iş yeri, ruhsat amacı dışında yaptığı kurs faaliyetlerinden dolayı mühürlenmiştir."

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