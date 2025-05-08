Doğum günü pastasından yiyen 12 öğrenci zehirlendi

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin doğum günü dolayısıyla sınıfa getirilen yaş pastadan yiyen bazı öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşadı.

Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Ambulansla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 12 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili pastanın temin edildiği işletme hakkında inceleme başlatıldı.

Öğrencilerden Melis Nazlı, AA muhabirine, pastayı yedikten sonra mide yanması ve karın ağrısı şikayetlerinin başladığını, durumu öğretmenlerine bildirmelerinin ardından hastaneye kaldırıldıklarını söyledi.

Bir diğer öğrenci Sümeyra Nur Alp ise doğum günü kutlamasında arkadaşlarının getirdiği pastadan yedikten sonra mide bulantısı yaşadığını, daha sonra hastaneye kaldırılıp tedavi gördüklerini ifade etti.

Öğrenci Sudenaz Türker de yedikleri pastadan zehirlendiğini düşündüklerini şuan durumunun iyi olduğunu kaydetti.