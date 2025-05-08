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İŞKUR'dan Uyarı: Yapay Zeka ile Yeni Meslekler Geliyor!

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Özdemir, yapay zekanın işgücü piyasasına etkilerini anlattı. Hangi meslekler risk altında, hangileri yükselişe geçecek? Geleceğin meslekleri neler olacak?

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 20:24, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 20:24
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İŞKUR'dan Uyarı: Yapay Zeka ile Yeni Meslekler Geliyor!

TBMM'de düzenlenen 'Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi' kapsamında gerçekleştirilen 'Yapay Zekanın İşgücü Piyasasındaki Etkileri ve Sektörel Uygulamaları' başlıklı panelde, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Özdemir önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, yapay zekanın diğer teknolojik gelişmelerden farklı olarak, sanayi devrimi gibi hayatın tüm alanlarını etkileyeceğini belirtti. Özellikle iş gücü piyasalarının bu değişimden en çok etkilenecek alanların başında geldiğini vurguladı ve "Yüzde 50'den fazlasıyla aslında en çok iş gücü piyasalarının etkileneceği değerlendiriliyor" dedi.

Yapay Zeka ve Yeni Meslekler

Yapay zekanın yeni meslekler ortaya çıkaracağı üzerinde duran Özdemir, genel yaklaşımlara göre yapay zekanın insanlık için hem büyük bir fırsat hem de bazı endişeler barındırdığını ifade etti. Özdemir, teknolojik gelişmelerin tarih boyunca bazı meslekleri ortadan kaldırdığını ancak bununla birlikte yeni mesleklerin de ortaya çıktığını belirtti. "Buhar makinesinin icadından bu yana, bilgisayara kadar daha doğrusu tüm teknolojik gelişmeler bazı meslekleri ortadan kaldırmıştır. Ama bununla birlikte yeni meslekler de ortaya çıkarmıştır" şeklinde konuştu.

İşgücü Piyasasında Beklenen Değişimler

Yapay zekanın iş gücü piyasasında yaratacağı değişimlere değinen Özdemir, önemli olanın ortadan kaldırılan meslekler kadar yeni mesleklerin de ortaya çıkıp çıkmayacağı olduğunu söyledi. Bu konuda daha fazla somut veriye ihtiyaç duyulduğunu belirten Özdemir, uluslararası çalışmaların sürdüğünü aktardı.

  • Profesyonel meslek mensupları, teknik elemanlar, teknikerler, tesis ve makine operatörleri ile montajcıların istihdamında artış bekleniyor.
  • Büro hizmetleri, hizmet ve satış elemanları ile nitelik gerektirmeyen basit mesleklerde ise iş gücü azalışı olacağı tahmin ediliyor.

Özdemir, işverenlerin beklentilerine göre, teknolojik dönüşümün iş gücü piyasasında bazı alanlarda daralma yaratırken, bazı alanlarda ise yeni fırsatlar sunacağını belirtti.


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