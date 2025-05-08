Öğle namazını kıldırdı, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Efeler Karacaahmet Türbe Camii Müezzin Kayyımı Fahrettin Uçar (57), görevlendirildiği ASTİS Camii'nde öğle namazını kıldırdıktan sonra imam odasında bir anda fenalaştı. Yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri camiye geldi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tespit edilen Uçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uçar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uçar'ın cenazesinin yarın cuma namazını müteakip Bey Camii'nden kaldırılarak Tepecik Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.