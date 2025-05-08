10 ayrı fabrikada 133 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Tekkeköy ilçesinde sanayi sitesinde bulunan 10 ayrı fabrikada aynı yemek firmasından gelen öğlen yemeğinde sütlü tatlı, tavuk suyu çorbası ve pilav yiyen işçiler, saat 17.00 sıralarında kusma ve mide ağrısı ile halsizlik şikayeti ile hastanelere başvurdu. 133 işçi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile 2 özel hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.