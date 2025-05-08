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Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Büyük Adım

Adalet Bakanlığı'nın "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi kapsamında uzun süren davalar tek tek sonuçlanmaya devam ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 21:53, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 21:54
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Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Büyük Adım

Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı sonunda başlattığı ve kadastro davalarının kronikleşmesini önlemeyi amaçlayan "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi, Türkiye genelinde onlarca yıldır süren davaların sonuçlanmasını sağladı. Vatandaşların yıllarca mülkiyet belirsizliği yaşadığı ihtilaflar, alınan kararlarla artık tarihe karışıyor.

İşte Türkiye genelinde karara bağlanan çarpıcı davalar:

Adıyaman Kadastro Mahkemesi

*1974 yılında açılan, 7 parsel ve 775 tarafı ilgilendiren dava, 50 yıl sonra 21 Nisan 2025 tarihinde karara bağlandı.

Gaziantep Kadastro Mahkemesi

*İlk olarak Maliye Hazinesi tarafından 1977 tarihinde açılan, verilen görevsizlik kararı sonrası kadastro mahkemesine gönderilen dava ile gerçek kişi tarafından 1978 tarihinde açılan ve verilen görevsizlik kararı sonrası kadastro mahkemesinde birleştirilerek görülen 5 parsel ve 174 tarafı ilgilendiren davalar, 48 yıl sonra 07 Mayıs 2025 tarihinde karara bağlandı.
*İlk olarak 1962 tarihinde açılan, 26 parsel ve 520 tarafı ilgilendiren dava, 63 yıl sonra 20 Mart 2025 tarihinde karara bağlandı.

Gölbaşı Kadastro Mahkemesi

*1951 yılında açılan, 1 parsel ve 53 tarafı ilgilendiren dava, 74 yıl sonra 07 Mayıs 2025 tarihinde karara bağlandı.

Mazgirt Kadastro Mahkemesi

*1983 yılında açılan, 1 parsel ve 218 tarafı ilgilendiren dava, 42 yıl sonra 10 Şubat 2025 tarihinde
*1959 yılında açılan, 1 parsel ve 49 tarafı ilgilendiren dava, 65 yıl sonra 28 Kasım 2024 tarihinde karara bağlandı.Adaletin Zaferi ve Yargıya Güvenin Artışı

Bu kararlar, Türkiye'de yargının hızlandırılması ve vatandaşların yıllardır süren mülkiyet belirsizliğinden kurtarılması adına tarihi bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'un talimatlarıyla, Personel Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında; taraf teşkili, tebligat, keşif süreçleri, hakim ve personelin eğitimleri, hava fotoğrafların temini, teknik eksiklikler ve personel yetersizlikleri gibi engeller tek tek aşılmış, mahkemelere teknik, teknolojik ve idari destek sağlanmıştır.

"Sıfır Kadastro Dosyası" hedefine adım adım yaklaşıyoruz. 2025 yılı sonu itibarıyla 1950'li, 60'lı, 70'li ve 80'li yıllardan kalan tüm kadastro davalarının tamamlanması hedeflenmektedir.

Türkiye artık kadastro ihtilaflarını yargı ve ülke gündeminden çıkarmaya kararlı bir adım atıyor! Adalet Bakanlığı öncülüğünde yürütülen bu süreç, yargının hızlandırılmasına ve toplumsal güvenin pekiştirilmesine büyük katkı sağlamaktadır.
Toplamda 4 parsel ve 1.789 tarafı ilgilendiren bu tarihi kararlar, yargı sisteminin hızlandırılması ve adaletin tecellisi adına önemli bir dönüm noktası olmuştur.

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