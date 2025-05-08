Trump: Ukrayna ile nadir elementler anlaşması imzalandı

ABD Başkanı Trump, ABD ile İngiltere arasında ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklarken Ukrayna ile ilgili bir duyuru yaptı. Trump, "Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile konuşacağım" dedi.

Trump, anlaşmanın imzalanması nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, "Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı. Artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var" ifadelerini kullandı.