Ali Yalçın: Memur emeklileri zor durumda

Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz bu milletin vergisiyle, katkısıyla maaşını alan kitleler, bu milletin yetiştirdiği evlatlar olarak borçluyuz ama devletten alacaklıyız. Çünkü devlet bizim işverenimiz. Toplu sözleşme masasında milli gelirden payımızı almak için mücadele ediyoruz. Onun için karşı karşıya geliyoruz ve bazen geriliyor, eylem yapıyor, eleştiriyoruz ama bu devlet düşmanlığına asla bizi sevk edemez" dedi.

Memur emeklilerinin zor durumda olduğunu savunan Yalçın, şunları söyledi:

"Seyyanen 8 bin 77 lira verilen zam, emekli keseneğine yansımadığı, emekliler de dahil edilmediği için şu an 16 bin lira oldu ve kamu görevlisi emeklisi 16 bin lira kafadan alacaklı. Emekli keseneğine dahil olmadığı için yarın emekli olacak memur da kesinlikle zararlı. Görev aylığıyla emekli aylığı arasındaki makas memurun aleyhine olacak şekilde açılmıştır. Uzman ve baş öğretmenlik aylığımız, ek dersler, seyyanen zam, ek ödemeler, sınav görevleri dahil tüm ücretlerimiz emekli müktesebine sayılmalı ve emekli olduğumuz zaman el avuç açacak duruma düşmemeliyiz."

8'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinin yaklaştığını vurgulayan Yalçın, kamudaki çarpık ücret skalasının düzenlenmesi ve memurun bu konudaki eleştirel durumunun görülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.