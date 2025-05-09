9 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ürgüp'te Uluslararası Jeotermal Yatırım Zirvesi'ne iştirak edecek, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak ve Teşkilatla Buluşma Programı'na katılacak.

(Nevşehir/10.00/13.30/15.25)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk İş Dünyası Konfederasyonu ile İstanbul Ticaret Odası'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının açılış törenine katılacak ve Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, İdare ve Vergi Mahkemeleri binasının temel atma törenine iştirak edecek.

(Samsun/13.30/14.00/15.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ile İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İklim ve Ekonomi Sürdürebilir Mobilite Araç ve Teknolojileri Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, Orman Benim Kampanyası kapsamındaki etkinliğe katılacak.

(İzmir/12.00/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hindistan'ın Pakistan topraklarına düzenlediği füze saldırılarının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde "Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası" sergisinin açılışına katılacak.

(İstanbul/12.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 35. haftası; RAMS Başakşehir-Fenerbahçe ve Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Gaziantep/20.00)

2- Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Gürkan Aksoy, yönetim kurulu listesinde yer alan isimleri Baltalimanı Portaxe'de düzenlenecek organizasyonda tanıtacak.

(İstanbul/11.00)

3- Nesine 3. Lig play-off 2. tur rövanş maçları oynanacak.

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu Yunanistan'da başlayacak. Atina'daki SUNEL Arena'da düzenlenecek organizasyonun yarı finalinde La Laguna Tenerife (İspanya)-Galatasaray ve AEK (Yunanistan)-Unicaja Malaga (İspanya) maçları oynanacak.

(Atina/18.00/21.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası, Bahçeşehir Koleji-Mersinspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u konuk edecek.

(Bursa/19.00)

7- Polonya'nın Lodz kentinde 16-18 Mayıs'ta düzenlenecek CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final etabında mücadele edecek Halkbank Voleybol Takımı'nda başantrenör Radostin Stoytchev, kaptanlar Micah Ma'a ve Volkan Döne ile genç oyuncular Tuna Uzunkol ile Yiğit Hamza Aslan'ın katılımıyla Voley Hotel Ankara'da medya günü gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.30)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 7-8'incilik serisi ikinci maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u konuk edecek.

(İzmir/17.00)