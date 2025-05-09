Kartalkaya Otel Yangını Komisyonu Görev Süresi Uzatıldı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel ile ilgili olarak, TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karar, olayın detaylı bir şekilde araştırılması ve benzer olayların önlenmesi amacıyla alınmıştır. Komisyonun çalışmaları, yangının nedenlerini ve alınması gereken önlemleri kapsamlı bir şekilde incelemeyi hedeflemektedir. Bu süreçte, ilgili kurumlar ve uzmanlar da komisyona destek vermektedir. Görev süresinin uzatılması, araştırmanın daha sağlıklı ve kapsamlı bir şekilde yürütülmesine olanak sağlayacaktır.

TBMM Kararı ve Komisyonun Görev Süresi

Söz konusu meclis araştırma komisyonunun görev süresinin bir ay uzatılmasına dair TBMM kararı, 7 Mayıs tarihli Genel Kurul'un 84'üncü birleşiminde alındı. Bu karar ile birlikte komisyonun çalışmaları bir ay daha devam edecek ve elde edilen bulgular kamuoyu ile paylaşılacaktır.