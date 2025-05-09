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Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin İki Hafta Kritik Süreç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelerek terörsüz Türkiye hedefini vurguladı. Toplantıda vekillere istişare, saha çalışmaları ve parlamentoya devamlılık konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca gündüz kuşağı programları ve ekonomik sorunlar da gündeme geldi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 07:50, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 07:56
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Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin İki Hafta Kritik Süreç

AK Parti Genel Merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin iki hafta içinde netlik kazanacağını belirtti. Toplantıda, sürecin MHP ile birlikte dikkatle takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içinde memleketin sorunlarını çözmeye gayret edeceklerini ifade etti. Erdoğan, "Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız. İki hafta içinde süreç netleşecek. Siz de sürece katkı verin, vatandaşa sahada süreci iyi anlatın" dedi.

Vekillere Devamlılık Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine istişare, saha çalışmaları ve parlamentoya devamlılık konusunda uyarılarda bulundu. Vekiller ise "televizyon programları" ve "ekonomik sorunlar"dan şikayet etti. Erdoğan, istişareye önem verdiklerini, teşkilat ve milletvekilleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Saha çalışmalarında vatandaşla ilişkilerin sıkı tutulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, AK Parti'nin bu şekilde başarıya ulaştığını ve parlamentoda da devamlılık gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Ahlaksız Yayın Şikayeti ve Ekonomik Talepler

  • Toplantıda, milletvekilleri televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarının Türk toplumunun yapısını bozduğunu ve kaldırılması gerektiğini iletti.
  • Türkiye'nin pahalılıktan dolayı turizmde dezavantajlı ülke konumuna geldiği, Yunanistan, İspanya ve İngiltere'den daha pahalı olduğu belirtildi.
  • Vatandaşın dövize yöneliminin engellenemediği ve zirai dondan etkilenen çiftçiler için adımlar atılması gerektiği ifade edildi.
  • Kabine üyeleri, "Yastık altımda dolar saklamamak lazım. Saklanan her dolar ABD parasına destek oluyor. Vatandaşı bu konuda bilinçlendirmemiz lazım" değerlendirmesini yaptı.

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