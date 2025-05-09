THY, Rusya uçuşlarına bugün yeniden başlayacak

THY ve Pegasus Hava Yolları, 8 Mayıs Perşembe günü önemli turizm destinasyonlarından Rusya'nın çeşitli şehirlerine olan uçuşlarını iptal etti.

THY, Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'ndan Antalya, Bodrum, Dalaman ve İstanbul'a yapılması planlanan 20 uçuşu, Pegasus'un ise Antalya, İstanbul ve Bodrum'a yapılacak dört seferi iptal edildi. Ayrıca St. Petersburg'dan Antalya ve İstanbul'a 7 uçuşu da iptaller arasında yer aldı.

İptallerin nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar nedeniyle Rusya'daki havalimanlarında uçuşlara getirilen sınırlamaların rol oynadığı ifade ediliyor.

TASS'ın haberine göre, Federal Hava Ulaştırma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ""Ulaştırma Bakanlığı, Federal Hava Ulaştırma Ajansı ve Türk Hava Yolları, Türkiye ile Rusya arasındaki uçuş programının 9 Mayıs Cuma gününden itibaren tam olarak yeniden başlatılması konusunda mutabakata vardı. Türk Hava Yolları, 9 Mayıs'taki uçuş programına daha fazla uçuş ekleme olasılığı üzerinde çalışıyor" denildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'dan yapılan açıklamaya göre, iptallerden 15 bin civarında yolcunun etkilenecek.