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Market Çalışanına Yönelik Sözler Sonrası Öğretmen Beraat Etti

Zonguldak Kozlu'da market çalışanına yönelik sözleri nedeniyle yargılanan öğretmen Onur D., mahkeme tarafından beraat etti. Karara itiraz edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 09:09, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 09:10
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Market Çalışanına Yönelik Sözler Sonrası Öğretmen Beraat Etti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşanan bir tartışma sırasında market görevlisine "Başımıza ne geldiyse kapalılardan geldi yeter be" diyen ve hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açılan öğretmen Onur D., yargılandığı davadan beraat etti. Market çalışanı ise bu karara itiraz ederek dosyayı Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Olay, 3 Mart 2024 tarihinde Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kozlu Halk Eğitim Merkezi'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Onur D.'nin babası K.D. ile market çalışanı Ö.B. arasında çıkan tartışma sonrası, Onur D. olay yerine gelerek polislerin müdahalesi sırasında Ö.B.'ye hitaben söz konusu ifadeyi kullandı.

Olayın Gelişimi

Olaydan sonra market çalışanı Ö.B., Onur D.'nin kendisine söylediği sözler nedeniyle şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılan Onur D., yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, kimsenin siyasi görüşüne veya yaşantısına karşı ithamda bulunmadığını belirtti.

İddianame ve Mahkeme Süreci

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan ve Zonguldak Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Onur D. hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçlamasıyla bir yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanığın Savunması

Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Onur D., annesinin de başörtülü olduğunu belirterek, olay günü babasının yanında Ö.B. ve diğer kişilerin haksız yere babasına bağırdıklarını gördüğünü, sinirle "başımıza ne geldiyse bu kapalılar yüzünden geldi" dediğini ancak burada kastının zihni kapalı, aklı kapalı kişiler olduğunu ifade etti ve beraatini talep etti.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, somut olayda sanığın eyleminin aşağılama veya tahkir niteliğinde olmadığını, bu nedenle suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek sanığın beraatine karar verdi.

İtiraz Süreci

  • Ö.B.'nin avukatı İrem Nur Bozacıoğlu, kararı Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.
  • Bozacıoğlu, yargılama sürecinde suçun niteliğinin yanlış tespit edildiğini ve sanığın mahkeme aşamasında sözlü beyanları ile ikrar ettiğini belirtti.
  • Hakimin tek bir tanığı dinleyerek beraat kararı vermesinin hukuka uygun olmadığını düşündüklerini ve itirazlarını sunduklarını ifade etti.
  • Dosyanın şu anda inceleme aşamasında olduğu belirtildi.

Görevden Uzaklaştırma

Onur D., soruşturma sürecinde Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı görevinden uzaklaştırıldı.

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