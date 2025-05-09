Müebbetle aranıyordu: 2 kadın katili firari yakalandı

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslar hakkında çalışma yaptı. Araştırmada 2019 yılında İzmir'in Çiğli ilçesinde öldürülen 2 kadın ile ilgil gerçekleştirilen yargılamada hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kezı müebbet ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.S. (53) isimli firari, saklandığı adreste yakalandı. Cinayet zanlısı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karşıyaka Adliyesi'ne götürülen G.S., cezaevine gönderildi.

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