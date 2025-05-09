Gıda Satışında Karekod Zorunluluğu Getirildi
Gıda Satışında Karekod Zorunluluğu Getirildi
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
'Bağış yapan, Hukuk Üstünlüğü Endeksinde üstte çıkıyor'
'Bağış yapan, Hukuk Üstünlüğü Endeksinde üstte çıkıyor'
Liselerde Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor mu? Tartışılan Modeller
Liselerde Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor mu? Tartışılan Modeller
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 982 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 982 Kişi Gözaltına Alındı
AB Büyükelçisi: Vize serbestisi için siyasi değil, Hukuki adımlar atmalı
AB Büyükelçisi: Vize serbestisi için siyasi değil, Hukuki adımlar atmalı
Tefecilik yapan suç örgütüne 3 ilde operasyon: 7 tutuklama
Tefecilik yapan suç örgütüne 3 ilde operasyon: 7 tutuklama
TİGEM 2025 Sertifikalı Tohum Satışında Büyük Hedef
TİGEM 2025 Sertifikalı Tohum Satışında Büyük Hedef
Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin İki Hafta Kritik Süreç
Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin İki Hafta Kritik Süreç
Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor!
Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor!
Kartalkaya Otel Yangını Komisyonu Görev Süresi Uzatıldı
Kartalkaya Otel Yangını Komisyonu Görev Süresi Uzatıldı
İstanbul'da beyaz eşya mağazasında yangın çıktı
İstanbul'da beyaz eşya mağazasında yangın çıktı
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Kabul Edildi
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Kabul Edildi
Ali Yalçın: Memur emeklileri zor durumda
Ali Yalçın: Memur emeklileri zor durumda
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Büyük Adım
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Büyük Adım
'MSB'nin Şehit Açıklamasında Terör İfadesi Kaldırıldı' İddiasına Açıklama
'MSB'nin Şehit Açıklamasında Terör İfadesi Kaldırıldı' İddiasına Açıklama
İŞKUR'dan Uyarı: Yapay Zeka ile Yeni Meslekler Geliyor!
İŞKUR'dan Uyarı: Yapay Zeka ile Yeni Meslekler Geliyor!
Atalay: Kamu işçilerine zam için bize bir teklif gelmedi
Atalay: Kamu işçilerine zam için bize bir teklif gelmedi
ABD-Çin Görüşmeleriyle Bitcoin Rekor Kırdı
ABD-Çin Görüşmeleriyle Bitcoin Rekor Kırdı
ABD'li Kardinal Prevost Yeni Papa seçildi
ABD'li Kardinal Prevost Yeni Papa seçildi
MHP'den Sokak Röportajlarına Dair Yasa Teklifi
MHP'den Sokak Röportajlarına Dair Yasa Teklifi
Rekabet Kurulu'ndan 41 Süt Şirketi Hakkında Soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 41 Süt Şirketi Hakkında Soruşturma
Bakan Tunç: Yargı Sistemi Töhmet Altında Bırakılıyor
Bakan Tunç: Yargı Sistemi Töhmet Altında Bırakılıyor
Okul Bahçesinde Silahlı Saldırı: Öğretmen Hayatını Kaybetti
Okul Bahçesinde Silahlı Saldırı: Öğretmen Hayatını Kaybetti
Konak Belediyesi Grevi: İzmir'de Çöp Dağları Oluştu
Konak Belediyesi Grevi: İzmir'de Çöp Dağları Oluştu
Erdoğan: Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi lazım
Erdoğan: Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi lazım
Büyükçekmece Belediyesine yolsuzluk soruşturması
Büyükçekmece Belediyesine yolsuzluk soruşturması
Bakan Tekin: Okullarda Uygulamalı Eğitim Ön Planda
Bakan Tekin: Okullarda Uygulamalı Eğitim Ön Planda
Sırrı Süreyya Önder'in Aracına Suikast Düzeneği İddiası
Sırrı Süreyya Önder'in Aracına Suikast Düzeneği İddiası
Alışveriş Merkezi İbaresi Kullanımında Yeni Düzenleme
Alışveriş Merkezi İbaresi Kullanımında Yeni Düzenleme
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da Huzur Uygulamasında 982 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da yapılan Huzur İstanbul uygulamasında 982 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 09:38, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 09:39
Yazdır
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 982 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde asayişin sağlanması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında, toplamda 982 kişi gözaltına alındı. 8 Mayıs'ta iki aşamalı olarak yapılan uygulamanın ilk etabında, saat 20.00-22.00 arasında 215 sabit noktada 1471 personel, 1 polis helikopteri ve 5 Deniz Limanı Şube botunun katılımıyla sabit yol denetimleri gerçekleştirildi.

Uygulamanın İkinci Aşaması

İkinci aşamada ise 1390 personel ile saat 22.00-23.59 arasında umuma açık yerlerde kontroller yapıldı. Denetimlerde toplamda 325 bin 136 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan 539 kişiyle birlikte toplamda 982 kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Suç Unsurları

  • 40 ruhsatsız tabanca
  • 5 tüfek
  • 13 kurusıkı tabanca
  • 46 fişek
  • 1883 gram uyuşturucu madde
  • 745 adet uyuşturucu hap
  • 143 bin 945 lira, 1750 avro ve 200 dolar

İş Yerlerine ve Kişilere Uygulanan İşlemler

  • 254 umuma açık yerin denetimi
  • 2 iş yerine yasal işlem
  • 29 kişiye toplam 23 bin 800 lira idari para cezası

Trafik Denetimleri ve Sonuçları

  • 45 bin 860 araç ve 3 bin 235 motosiklet kontrolü
  • 2 bin 639 araç ve motosiklet ile 12 sürücüye işlem
  • 3 araç trafikten men edildi
  • 860 bin 970 lira tutarında ceza uygulandı

Denetimlerin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber