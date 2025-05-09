ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Başlıyor: Vergiler Düşebilir

ABD ile Çin arasında ticaret görüşmeleri başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan yüksek gümrük vergilerinin düşebileceğini ima etti. Bu açıklama, iki ülke arasında hafta sonu yapılacak ticaret görüşmeleri öncesinde geldi. Trump, yüzde 145'e kadar çıkan gümrük vergilerine atıf yaparak, "Daha fazla artmaz, bu yüzden düşeceğini biliyoruz" dedi. Bu sözleri, İngiltere ile imzalanan yeni bir gümrük anlaşmasını duyurduğu etkinlikte dile getirdi.

İsviçre'de Kritik Görüşme

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, İsviçre'de bir araya gelecek. Uzmanlara göre bu görüşme, tarafların ticaret savaşını yumuşatma isteğinin en net göstergesi. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Hua Chunying de görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "ABD ile ticaret sorunlarını yönetme konusunda tam güvenimiz var" dedi.

Uzmanlar Uyarıyor: Kolay Olmayacak

Eurasia Group'tan Dan Wang , "İki taraftan da gelen sinyaller, karşılıklı tavizlerle bir yumuşama süreci olabileceğini gösteriyor" dedi.

, "İki taraftan da gelen sinyaller, karşılıklı tavizlerle bir yumuşama süreci olabileceğini gösteriyor" dedi. Eski ABD ticaret müzakerecisi Stephen Olson, bu görüşmeden çıkabilecek olası vergi indirimlerinin "küçük çaplı" olacağını söyledi ve son kararda liderlerin doğrudan katılımının belirleyici olacağına dikkat çekti.

Çin'in İhracat Verileri ve İngiltere Anlaşması

Çin'in Nisan ayı ihracat verilerine göre, ABD'ye yapılan ihracat geçen yıla göre yüzde 20'den fazla azaldı. Ancak toplam ihracat yüzde 8,1 artarak beklentileri aştı. Görüşmelerden sadece iki gün önce İngiltere, Trump yönetimiyle gümrük vergileri konusunda anlaşmaya varan ilk ülke oldu. ABD, bazı İngiliz otomobilleri ve metal ürünlerine uygulanan vergileri kaldırmayı kabul etti.



