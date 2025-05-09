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Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Eskişehir merkezli 4 ilde, FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 10:57, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 11:03
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada "isim hakkı" usulüyle faaliyet yürüten döner restoran zincirinin, bünyesine FETÖ'den işlem gören ve örgütle bağlantısını sürdüren kişilere "Referans Temelli Büyüme" (RTB) olarak adlandırdığı örgüt referansı gösterenlere bedel karşılığında resmi belge olmadan gayriresmi ortaklık verdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında örgüte bağlı kişilere istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanılan şubelerden himmet alındığı, gayriresmi ortakların, hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnaf üzerinden emanet usulüyle yapıldığı ve şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlemesiyle yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan kişiler üzerinden finanse edildiği, bu paraların "ürün satın alımı" olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği, aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden kişiler tarafından şubelerde örgütsel toplantılar yaptıkları ortaya çıkarıldı.

Çalışmalarda, iltisaklı kişilerin örgüte bağlılığını arttırmak için "kazanılan paraların iltisaklı kişilere dağıtılması" talimatı verildiği, şirketin ortaklığından ayrılmak isteyen kişilere ise işin manevi boyutunun olduğu ifade edildiği, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu tespit edildi.

Polis, Eskişehir merkezli Bursa, Balıkesir ve Şırnak'ta tespit edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

23 şüphelinin yakalandığı operasyonda yapılan aramalarda, 1'i "F" serili olmak üzere 3 adet 1 dolar, FETÖ elebaşının yazarı olduğu kitap, dijital materyaller ve dokümanlar ile terörün finansmanı kapsamında ele geçirilen 80 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüphelinin ise savcılıktaki sorguları sürüyor.

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