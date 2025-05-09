Gıda Satışında Karekod Zorunluluğu Getirildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmelerinde karekod bulundurmayı zorunlu hale getirdi. Yeni uygulama ile tüketici güvenliği artırılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda satışı ve tüketimi yapılan işletmeler hakkında yeni bir uygulama devreye alındı. Yeni uygulama kapsamında işletmelerde karekod bulundurulması zorunlu hale getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce gönüllülük esasıyla gıda satışı ve toplu tüketim yerlerinde uygulamaya alınan karekod uygulaması artık zorunlu oldu.
Yeni Karekod Uygulaması
Yeni uygulama kapsamında kafe ve lokantalarda artık "gıda işletmesi karekodu"nun tüketicilerin görebileceği bir yerde bulundurulması gerekecek. Söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esasların tamamı ise bakanlık tarafından belirlenerek resmi internet sitesinde paylaşılacak.
Uyum Süresi ve Amaç
- Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren uygulamanın işletmeler için uyum süresi netleşti.
- Bakanlık tarafından uygulamaya dair usul ve esasların resmi internet sitesi üzerinden paylaşılmasıyla birlikte işletmelere 60 gün süre tanınacak.
- Bu uygulamanın temel amacı, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak ve aynı zamanda işletmelerin denetim durumunu takip etmelerini kolaylaştırmaktır.