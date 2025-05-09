MEB 2025 YLSY Kontenjan Çağrısına Çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı, 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışına öğrenci göndermek üzere üniversitelerden ülkenin öncelikli alanları dikkate alınarak kontenjanlarını bildirmelerini istedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 14:00, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 13:57
Bilindiği üzere, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başta üniversiteler ve diğer kamu kurumları adına istihdam edilmek üzere her yıl yurt dışına burslu öğrenci gönderilmektedir.
Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılında öğrenci gönderilmesi için çalışmalara başlanmış olup, belirlenen stratejik alanlar listesine göre üniversitelerin kontenjan planlamalarının yapılması istenmiştir.