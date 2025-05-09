Eşeğin başına çuval geçirdi sopayla eziyet etti!

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde 80 yaşındaki S.C.'nin eşeğin başına çuval geçirdikten sonra defalarca sopayla vurduğu, dengesini kaybedip yere düşen hayvana saldırmaya devam ettiği görüldü. O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gelen tepkiler üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Şüpheli S.C. gözaltına alındı. İfadesinde sinirlendiği için hayvana vurduğunu söylediği öğrenilen S.C., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldı.