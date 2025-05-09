DEM Parti'den Açıklama: Terör Örgütü PKK Kongreyi Topladı

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi.

Partiden toplantının gündemine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye yakın tarihinin en önemli, en kritik eşiklerinden birine dair tarihi bir tanıklık edildiği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü PKK'nın kongresini toplamasına ilişkin, "Bu adım, kadim topraklarımızın bağrında asırlardır özlemi çekilen barışın ve demokratik siyasetin yeniden filizlenmesinin ve gelişmesinin bir adımıdır." ifadeleri yer aldı.

Ortak ve eşit yaşam iradesinin her şeyin önüne koyulması gerektiği aktarılan açıklamada, "Şimdi demokratik bir topluma, özgür siyasete, evrensel hukuka derinden inanma, demokratikleşme için çalışma ve adımlar atma dönemidir." değerlendirmesine yer verildi.

Barış ve demokratik çözüm yolunda yeni bir sayfanın açıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DEM Parti olarak bu tarihi dönüm noktasından sonra Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesi için başta TBMM olmak üzere tüm demokratik siyaset kurumlarının sorumluluk almasının gerekliliğine inanıyoruz. Şimdi demokrasinin ve adaletin sesi yükselmelidir. Toplumsal barışın inşası için Meclis'in önünde duran tarihsel görev hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalamayacak kadar mukaddestir. Bu tarihi adımı kalıcı barışa dönüştürecek yasal kurumsal zemini birlikte kurmak, şu an en temel sorumluluğumuzdur."