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Trafik kazaları yılın ilk 4 ayında 684 can aldı

Bu yılın ocak-nisan döneminde Türkiye genelinde meydana gelen 199 bin 905 trafik kazasında olay yerinde 684 kişi hayatını kaybetti, 111 bin 928 kişi yaralandı. Kazalara neden olan kusurların başında sürücü hataları yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 12:30, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 12:43
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Trafik kazaları yılın ilk 4 ayında 684 can aldı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan Nisan 2025 Trafik İstatistik Bülteni'ne göre, yılın ilk dört ayında Türkiye genelinde toplam 199 bin 905 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 581'i ölümlü, 78 bin 297'si yaralanmalı, 121 bin 27'si ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında ise ülke genelinde 51 bin 591 trafik kazası yaşandı. Bu kazaların 170'i ölümlü, 21 bin 735'i yaralanmalı, 29 bin 686'sı ise maddi hasarlı olarak kayıtlara yansıdı. Aynı ayda meydana gelen kazalarda olay yerinde 205 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 77'si yerleşim yeri içinde, 128'i yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Nisan ayında toplam 31 bin 239 kişi yaralandı. Yaralananların 25 bin 709'u yerleşim yeri içinde, 5 bin 530'u ise yerleşim yeri dışında kaydedildi.

Dört ayda 111 bini aşkın kişi yaralandı

Bu senenin ocak-nisan dönemini kapsayan verilere göre, trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 684'e ulaştı. Ölümlerin 276'sı yerleşim yeri içinde, 408'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Aynı dönemde 111 bin 928 kişi yaralandı. Yaralananların 91 bin 841'i yerleşim yeri içinde, 20 bin 87'si ise yerleşim yeri dışında yaşanan kazalarda kayıtlara geçti.

Sürücü hataları baş sebep

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına neden olan kusurların başında sürücü hataları yer aldı. Nisan ayında tespit edilen 26 bin 387 kusurun 23 bin 770'i sürücü kaynaklı oldu. Yıl genelinde ise 94 bin 663 kusurun 85 bin 476'sı sürücülerden kaynaklandı.

Nisan ayı verilerine göre en sık karşılaşılan sürücü kusurları arasında, araç hızını yol, hava ve trafik şartlarına uydurmama, kavşak ve dar alanlarda geçiş önceliğine uymama, şerit izleme ve değiştirme kurallarını ihlal etme, arkadan çarpma ve dönüş kurallarına uymamak yer aldı. 4 aylık dönemin genelinde de benzer bir dağılım gözlemlendi. Araç hızını şartlara uydurmamak, kavşak ve şerit kurallarını ihlal, arkadan çarpma ve dönüş kurallarına uymamak öne çıkan sürücü kusurları arasında yer aldı.

Kazalara en çok otomobiller karıştı

Nisan ayında ölümlü ve yaralanmalı kazalara 37 bin 45 araç karıştı. Bu araçlar arasında ilk sırayı otomobiller aldı. Otomobilleri motosikletler ve kamyonetler izledi. Ocak-nisan döneminde ise toplam 132 bin 326 araç kazalara karıştı. Bu dönemde de en çok otomobil, motosiklet ve kamyonetlerin karıştığı kazalar kaydedildi.

Kaza türlerinde yandan çarpma ilk sırada

Nisan ayında ölümlü ve yaralanmalı kazaların oluş şekilleri arasında yandan çarpma, yayaya çarpma, devrilme/savrulma/takla, arkadan çarpma ve yoldan çıkma en sık görülen kaza türleri oldu. 4 ayın genelinde de aynı kaza türleri ilk sıralarda yer aldı.

Nisan ayında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı kazaların araç sayısına göre dağılımında 8 bin 660 kaza tek araçlı, 11 bin 813 kaza iki araçlı ve 1432 kaza ise çok araçlı olarak kayıtlara geçti. 4 aylık dönemde ise 32 bin 58 tek araçlı, 41 bin 747 iki araçlı ve 5 bin 73 çok araçlı ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

İstanbul ve Ankara ilk sırada

Nisan ayında ölümlü ve yaralanmalı kazaların en çok yaşandığı iller arasında İstanbul ve Ankara öne çıktı. İstanbul'da 2 bin 979 ölümlü-yaralanmalı kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 656 kişi yaralandı. Ankara'da ise 1319 kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 1814 kişi de yaralı olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk dört ayında ise İstanbul'da 10 bin 566 ölümlü-yaralanmalı kazada 47 kişi yaşamını yitirdi, 12 bin 848 kişi yaralandı. Aynı dönemde Ankara'da 5 bin 56 kazada 55 kişi öldü, 6 bin 915 kişi de yaralı olarak kaydedildi.

11 milyonu aşkın trafik cezası uygulandı

Nisan ayında ülke genelinde 3 milyon 165 bin 405 trafik cezası uygulandı. Bu cezaların büyük çoğunluğu araç plakasına ve sürücülere kesildi. Yılın dört ayında ise toplam 11 milyon 246 bin 716 trafik cezası uygulandı. Bu cezaların 9 milyon 455 bin 755'i araç plakasına, 1 milyon 764 bin 73'ü ise sürücülere yazıldı.

Nisan ayında 22 bin 173 sürücünün alkollü olarak araç kullandığı, 1451 sürücünün 100 ceza puanını doldurduğu, 95 sürücünün ise hız limitini 5 kez aştığı tespit edildi. Aynı dönemde 187 bin 115 araç trafikten menedildi.

Dört aylık dönemde 71 bin 169 sürücünün alkollü araç kullandığı, 5 bin 281 sürücünün 100 ceza puanını doldurduğu, 256 sürücünün hız sınırını 5 kez aştığı belirlendi. Dört ayda toplam 677 bin 631 araç trafikten menedildi.

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