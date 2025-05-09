Alkollüyken evini yakmaya çalıştı, polisleri tehdit etti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen bir kişi evini yakmaya çalıştı. Elinde bıçak bulunan şüpheli, müdahale etmek isteyen vatandaşlar ile polis ekiplerine tehditler savurduktan sonra güçlükle gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. İddialara göre, henüz bilinmeyen bir nedenle evini ateşe vermeye çalışan kişi, çevrede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elindeki bıçakla çevredekilere ve kendisine müdahale eden polis ekiplerine tehditler savuran şüpheli, uyarılara rağmen sakinleşmedi. Kısa süreli arbede sonrasında polis tarafından etkisiz hale getirilerek kelepçelenen kişi, tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.