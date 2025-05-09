Araç Hırsızlığı Şüphelisi Çatıda Polis Tarafından Yakalandı

Kütahya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, kovalamaca sonucu saklanmak için çıktığı binanın çatısında yakalanarak, itfaiye merdiveni aracılığıyla indirildi. Kentte park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen G.K. (19), güvenlik görevlilerini görünce kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından şüpheli genç, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki marangoz atölyesinin çatısına çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olayın Gelişimi

Şüpheli, güvenlik görevlilerini görünce kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında marangoz atölyesinin çatısına çıktı.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye merdiveniyle çatıdan indirildi.

Yakalanma ve Sonrası

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince binanın çatısında yakalanan şüpheli, olay yerine gelen itfaiye merdiveniyle indirildi. Gözaltına alınan zanlının yapılan üst aramasında, araçlardan çaldığı öne sürülen malzemeler ele geçirildi.



