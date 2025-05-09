2 çocuk annesi kazada öldü, sürücü kaçtı

Firdes Tufan'ın eşi Ahmet Tufan ile yakınları, cenazeyi almak için öğle saatlerinde morga geldi. Otopsinin ardından 2 çocuk annesi Firdes Tufan'ın cenazesi, eşi Ahmet Tufan'a ve yakınlarına teslim edildi.

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