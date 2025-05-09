Gitmediği uzlaşma görüşmesinde avukatı vuruldu

Zanlı Yakalandı: Abdurrahman Öğretmeni İntikam İçin Öldürmüş
Zanlı Yakalandı: Abdurrahman Öğretmeni İntikam İçin Öldürmüş
Bakan Yumaklı: 2024 son 145 yılın en sıcak yılı oldu
Bakan Yumaklı: 2024 son 145 yılın en sıcak yılı oldu
Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Son 11 aydır düşüyor
Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Son 11 aydır düşüyor
Bolat: Ekonomi programının olumlu sonuçları devam ediyor
Bolat: Ekonomi programının olumlu sonuçları devam ediyor
Kira Kontratlarında e-Devlet Dönemi Başladı: Emlakçılara Yetki
Kira Kontratlarında e-Devlet Dönemi Başladı: Emlakçılara Yetki
Eski Mahkum Liseyi Bastı! İki Kişi Hayatını Kaybetti
Eski Mahkum Liseyi Bastı! İki Kişi Hayatını Kaybetti
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AP Türkiye Raporu'na Tepki
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AP Türkiye Raporu'na Tepki
Elektrik ve Doğalgaz Faturalarına Devlet Desteği Artıyor
Elektrik ve Doğalgaz Faturalarına Devlet Desteği Artıyor
DEM Parti Sözcüsü: PKK'nin Kongre Kararı An Meselesi
DEM Parti Sözcüsü: PKK'nin Kongre Kararı An Meselesi
Gıda Satışında Karekod Zorunluluğu Getirildi
Gıda Satışında Karekod Zorunluluğu Getirildi
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
'Bağış yapan, Hukuk Üstünlüğü Endeksinde üstte çıkıyor'
'Bağış yapan, Hukuk Üstünlüğü Endeksinde üstte çıkıyor'
Liselerde Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor mu? Tartışılan Modeller
Liselerde Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor mu? Tartışılan Modeller
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 982 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 982 Kişi Gözaltına Alındı
AB Büyükelçisi: Vize serbestisi için siyasi değil, Hukuki adımlar atmalı
AB Büyükelçisi: Vize serbestisi için siyasi değil, Hukuki adımlar atmalı
Tefecilik yapan suç örgütüne 3 ilde operasyon: 7 tutuklama
Tefecilik yapan suç örgütüne 3 ilde operasyon: 7 tutuklama
TİGEM 2025 Sertifikalı Tohum Satışında Büyük Hedef
TİGEM 2025 Sertifikalı Tohum Satışında Büyük Hedef
Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin İki Hafta Kritik Süreç
Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin İki Hafta Kritik Süreç
Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor!
Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor!
Kartalkaya Otel Yangını Komisyonu Görev Süresi Uzatıldı
Kartalkaya Otel Yangını Komisyonu Görev Süresi Uzatıldı
İstanbul'da beyaz eşya mağazasında yangın çıktı
İstanbul'da beyaz eşya mağazasında yangın çıktı
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Kabul Edildi
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Kabul Edildi
Ali Yalçın: Memur emeklileri zor durumda
Ali Yalçın: Memur emeklileri zor durumda
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Büyük Adım
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Büyük Adım
'MSB'nin Şehit Açıklamasında Terör İfadesi Kaldırıldı' İddiasına Açıklama
'MSB'nin Şehit Açıklamasında Terör İfadesi Kaldırıldı' İddiasına Açıklama
İŞKUR'dan Uyarı: Yapay Zeka ile Yeni Meslekler Geliyor!
İŞKUR'dan Uyarı: Yapay Zeka ile Yeni Meslekler Geliyor!
Atalay: Kamu işçilerine zam için bize bir teklif gelmedi
Atalay: Kamu işçilerine zam için bize bir teklif gelmedi
ABD-Çin Görüşmeleriyle Bitcoin Rekor Kırdı
ABD-Çin Görüşmeleriyle Bitcoin Rekor Kırdı
ABD'li Kardinal Prevost Yeni Papa seçildi
ABD'li Kardinal Prevost Yeni Papa seçildi
MHP'den Sokak Röportajlarına Dair Yasa Teklifi
MHP'den Sokak Röportajlarına Dair Yasa Teklifi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gitmediği uzlaşma görüşmesinde avukatı vuruldu

Diyarbakır'da, yaralamalı trafik kazasının ardından açılan davayı kazanan ve tazminat konusunda bir hukuk bürosunda gerçekleştirilen uzlaşma görüşmesine katılmayan Mehmet Tekin'in avukatı Yasin İçli, karşı taraftan M.K.'nin silahlı saldırısında yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 14:45, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 14:44
Yazdır
Gitmediği uzlaşma görüşmesinde avukatı vuruldu

Kentte, 2015 yılında kaldırımdayken otomobilin çarpmasıyla yaralanan ve 2023'te beyninde kalıcı hasar olduğu kesinleşen, o dönem 9 yaşında olan İdal Tekin'in ailesi, karşı tarafa dava açtı. Mahkeme, 2025'te Tekin ailesi lehine karar vererek karşı tarafı maddi ve manevi tazminata mahkum etti. Davanın sonuçlanmasının ardından İdal Tekin'in babası Mehmet Tekin ve ailesi ile avukatları Yasin İçli, yabancı numaralardan tehdit telefonları aldı. Aile ve avukat İçli, karşı taraftan tehditlerle ilgili şikayetçi oldu ancak yabancı numaraların tespiti ile ilgili henüz sonuç alınamadı.

6 Mayıs'ta akşam saatlerinde avukat Yasin İçli, karşı tarafla tazminat konusunda uzlaşmak üzere Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir plazadaki avukatlarının bürosuna gitti. Mehmet Tekin ise çağrılmasına rağmen gitmedi ve telefonla görüşmeyi tercih etti. Tekin'in telefon görüşmesinden kısa süre sonra karşı taraftan M.K., yanında getirdiği tabancayla avukat İçli'ye ateş etti. Kurşunlar Yasin İçli'nin iki bacağına isabet etti. M.K. kaçarken, ihbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avukat İçli, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi gören avukat Yasin İçli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

'İKİ BACAĞIMA İSABET ETTİ'

DHA muhabirinin telefonla görüştüğü avukat Yasin İçli, M.K.'nin olay anına kadar çok sakin olduğunu ve birdenbire tabancayı çıkarıp kendisine ateş etmeye başladığını belirterek, "4-5 el ateş etti. İki bacağıma da isabet etti. Bir ay önce yabancı numaralardan tehdit edildiğim için ben karşı taraftan şikayetçi de olmuştum. Ancak yabancı numaraların tespiti zor olduğu için henüz bir sonuç elde edilemedi" diye konuştu.

'DAVACI OLANA KADAR ARAMADILAR'

Kızı İdal'in beyninde kalıcı hasar oluştuğunun 2023'te kesinleşmesinin ardından maddi ve manevi tazminat davasını açtıklarını ve 10 Mart 2025'te davayı kazandıklarını söyleyen Mehmet Tekin, "2015'te 9 yaşında olan kızıma, kaldırımdayken 17 yaşlarında gencin birinin çarpıp kaçmasıyla her şey başladı.

Kızım arkadaşlarıyla kaldırımda oyun oynuyordu. 90 kilometre hızla gelen genç sürücünün kaldırıma çıkarak vurup, kaçtığını söylediler. Biz de karakola gidince, kazayı yapanın genç kız olduğunu duyduk. Sonra şikayetçi olduk. Olay yeri inceleme ekipleri geldi, görgü tanıkların ifadesiyle vuran kişinin 17 yaşında bir erkek olduğunu söylediler. 2015 yılında karşı taraf ve bizim aile büyüklerimiz aracı oldular.

Biz onları kırmadık ve kapımızı açtık. Bize, 'Artık hasta bizim hastamız, bundan sonra biz ilgileneceğiz. Sonuna kadar biz buradayız' dediler. Biz davacı olana kadar hiçbir zaman bizi sormayıp, aramadılar. Uzun yıllardır sağlık problemi olduğu için de davacı olamamıştık. Beyninde kalıcı hasar olduğu tespit edilince 3 Ocak 2023'te maddi ve manevi tazminat davası açtık, 10 Mart 2025'te kazandık. Biz davacı olduktan sonra bizi arayıp davadan vazgeçmemiz için tehdit ettiler. M.K. tarafından bana ve avukatıma ölüm tehditleri geldi. Biz ciddiye almadık. Daha sonra artan tehditler nedeniyle yeniden şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

Avukatının vurulduğu günü anlatan Tekin, "Maalesef uzlaşma bahanesiyle kendi avukatının bürosuna çağırarak silahlı saldırıda bulundu. Ben ve ailem ölümle tehdit ediliyoruz. Daha önce de şikayette bulunmuştuk. Silahlı saldırıdan sonra da Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduk. Avukatımın ölüm tehlikesi şu an yok ama yaralanan yerin kanaması olduğunu öğrendim. Kızımın beyninde şu an kalıcı hasar bulunmaktadır. Mahkeme sonuçlanana kadar da karşı taraftan herhangi bir iletişim olmadı. Mahkeme sonuçlanınca geri çekilmemiz için yurt dışı numaralardan tehdit edildik. Bununla alakalı avukatım savcılığa suç duyurunda bulunmuştu. Olay günü bana ulaştılar ve avukatımın karşı tarafın avukatının bürosunda buluştukları ve telefonla katılmamı istediler. M.K. ile konuştuk ve olayı anlattım. Haklı olduğumu söyledi. Benimle tanışmak ve çay içmek istediğini söyledi. Ben bunların kişiliğini bildiğim için görüşmeyi reddettim ve orada bulunan avukatlarla oturup anlaşmalarını söyleyip, konuyu kapatmalarını söyleyip telefonu kapattım. 15 dakika sonra bana avukatımın vurulduğu bilgisi geldi. Bu kişinin yargılanmasını talep ediyorum" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber