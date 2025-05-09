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Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!

Taksiciler, yıl sonuna kadar taksimetreyle bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olacak. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 23:45, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 23:43
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Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!

Taksiyle yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin, yıl sonuna kadar birbiriyle bağlantılı çalışan taksimetre ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması zorunlu olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı hazırladı. Taslağa göre, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımının yaygınlaştırılmasıyla belge düzenine uyumun artırılması, kayıtlı ekonominin desteklenmesi ve kartla ödeme imkanlarının artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, taksicilere, mevcut taksimetrelerle bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilecek.

Yeni Nesil Cihaz Kullanımı Zorunluluğu

Taslağa göre, taksimetre takılması zorunlu olan taksilerle yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin 31 Aralık'a kadar belirli teknik özellikleri taşıyan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış birbiriyle bağlantılı çalışan ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması gerekecek.

  • Yeni mükellef tesis edilmesi veya kullanılan taksimetrelerin değiştirilmesi durumunda, işe başlama ya da taksimetrenin değiştirildiği tarihi izleyen en geç 30 gün içinde onay verilen ve taksimetrelerle bağlantılı çalışan cihaz kullanılması zorunlu olacak.
  • Bu süre içinde fiilen yolcu taşınmasına başlanması durumunda ise yolcu taşımacılığına başlanmadan önce onay verilen ve taksimetrelerle bağlantılı çalışan cihaz kullanılması gerekecek.
  • Tebliğin yürürlüğü ile Bakanlık tarafından tebliğ kapsamında verilen ilk onay tarihi arasında yeni plaka tahsisine bağlı olarak faaliyete başlayan mükellefler, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren taksimetreyle bağlantılı cihaz kullanmaya başlayacak.

Cihazların Teknik Özellikleri

  • Taksimetrenin açılmasıyla aynı anda yeni nesil ödeme kaydedici cihazda da işlem başlayacak.
  • Taksimetrede ücretin hesaplanmasının ardından cihazda da işlemin sonlandırılması esas olacak.
  • Taksimetre, ödeme kaydedici cihazdan bağımsız tek başına çalışamayacak.
  • Ücretin hesaplanması ve işlemin tamamlanmasının ardından yeni nesil ödeme kaydedici cihazdan belge düzenlenmesi sonrası taksimetrenin yeniden kullanılması mümkün olabilecek.
  • Cihaz da taksimetreden bağımsız olarak tek başına çalışamayacak.
  • Tutar bilgisi yeni nesil ödeme kaydedici cihaza taksimetreden otomatik gelecek ve elle tutar girişi yapılamayacak.

Teknik İncelemeler

Cihazlar ve bunlarla bağlantılı olarak çalışacak taksimetrelere ilişkin teknik incelemeler, GİB tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde TÜBİTAK tarafından yapılacak.

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