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DMM: ABD Konsolosluğu Sabıka Kaydına Ulaşamıyor

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ABD Ankara Konsolosluğu'nun vatandaşların adli sicil kaydına erişimi olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 15:18, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 15:19
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DMM: ABD Konsolosluğu Sabıka Kaydına Ulaşamıyor

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde gündeme gelen "Amerika Birleşik Devletleri Ankara Konsolosluğu görevlilerinin, vatandaşlarımızın sabıka kaydına doğrudan erişimi var" iddiasını yalanladı. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD Ankara Konsolosluğu görevlilerinin sabıka kaydına erişiminin bulunduğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Resmi Açıklama ve Detaylar

  • Ülkemizde bulunan yabancı ülkelerin temsilcilikleri, uygulayacakları iş ve işlemler gereği kendilerine başvuran vatandaşlarımızın adli sicil kaydını Adalet Bakanlığından resmi olarak talep etmektedir.
  • ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan duyuruda geçen ifadenin manipüle edildiği tespit edilmiştir.
  • Herhangi bir ülkenin diplomatik çalışanının, vatandaşlarımızın adli sicil kayıtlarına doğrudan erişim imkanı olması söz konusu değildir.

Önemli Uyarı

Kamuoyunu yanıltıcı ve manipülatif iddialara itibar edilmemesi gerektiği bir kez daha vurgulanmıştır. Resmi kurumlar dışında yapılan açıklamalara karşı dikkatli olunması önemlidir.


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