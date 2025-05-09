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Ahmet Minguzzi davasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Daha önce Minguzzi ailesinin avukatı tarafından gündeme getirilen görüntülerde, sanıkların olaydan önce pazarda bir tezgahtan bıçak aldıkları anlar yer alıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 16:26, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 16:27
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Ahmet Minguzzi davasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olayda, kaykay malzemesi almak üzere pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin dava sürerken, yeni görüntüler ortaya çıktı. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanıkların olay öncesinde pazardaki bir tezgahtan bıçak aldıklarının güvenlik kameralarına yansıdığını belirtmişti. Avukat Epözdemir, "Bu görüntüler sanıkların eyleminin planlı olduğunu gösteriyor. Kasten öldürme kastını ortaya koyan önemli bir delildir" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Mattia Ahmet Minguzzi'ye bıçakla saldıran ve tekme atan B.B. ve U.B.'nin pazarda yürüdükleri sırada bir tezgahtan bıçak alarak yürümeye devam ettikleri görülüyor. Şahısların rahat tavırlarla hareket etmeleri dikkat çekiyor.

Ne olmuştu?

24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaykay malzemesi almak üzere pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. U.B. ise saldırı sırasında Minguzzi'ye tekme attı. Ağır yaralanan çocuk, 17 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava sürüyor. Davanın 8 Mayıs'ta görülen ikinci duruşmasında, mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma 20 Haziran 2025 tarihine ertelendi.

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