Bakan Bolat Açıkladı: Kaçak İthalata Karşı Sıkı Önlemler Geliyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Bolat, bugün derneğin kuruluşunun 35. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

MÜSİAD'ın öncelikle yurt içi teşkilatlanmada büyük bir hamle yaptığını ve 81 ile yayıldığını kaydeden Bolat, kuruluşundan 2 yıl sonra başta Almanya olmak üzere yurt dışında teşkilatlanmaya devam ettiğini ve o alanda da büyük bir ilerleme sağlandığını bildirdi.

Bolat, MÜSİAD'ın güç birliği ve işbirliğinin çok güzel bir örneği olduğunu ve önemli bir iz bıraktığını belirterek, derneğin hayata geçirdiği önemli projelerden bahsetti.

Konuşmasında Türkiye'nin son 22 yıldaki yolculuğuna da değinen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışarıdan bakıldığında dev bir Türkiye var. Güçlü ekonomisi, istikrarı, savunması, ordusu, savunma sanayisi, ihracatı, ekonomisi, turizmiyle, saygın ve itibarlı güçlü lideriyle dev bir Türkiye görünüyor. Ama içeride bu Türkiye'yi adeta geriye götürmek için büyük bir çaba var. 'Ben gelemiyorsam birleşelim, aşağı indirelim, yıkalım, yok edelim' anlayışıyla çabalayan bir ittifak var. Bunu herkes net görebiliyor. Sizler tabii ki her şeyi görüyorsunuz, okuyorsunuz ve farkındasınız. Ankara'da rüzgarlar çok sert esiyor. Bireysel hırslar, ihtiraslar ve menfaatler halkın refahını, iyiliğini ve ülkenin geleceğini asla dinlemiyor."

"Dünyanın her yerinde çok sayıda Türk iş insanı görüyorum"

Bakan Bolat, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, kişi başına düşen milli gelir, mal ve hizmet ihracatı ve istihdamdaki artışlardan, işsizlikteki gerilemeden bahsederek, "Türkiye dışa açıldı. Dünyanın neresine gidersem gideyim çok sayıda Türk iş insanı görüyorum. Gelmiş, yatırım yapmış ama Türkiye'den çalışıyor, ithalat yapıyor o ülkeye. Yani akıncı ruhuyla iş adamlarımız, iş kadınlarımız, mücahitler bütün dünyayı tarıyorlar." diye konuştu.

Ticaret diplomasisi sayesinde Türk iş insanlarının yurt dışından iş yapabilmesi için 200 ülkeyle anlaşmalar yaptıklarını ve ekonomik ilişkileri yönetmeye çalıştıklarını anlatan Bolat, esnafa, kadın kooperatiflerine, ihracatçılara ve ticari girişimcilere verilen desteklerden bahsetti.

Bolat, Kovid-19, Rusya-Ukrayna Savaşı, enflasyonist süreçler, küresel ticaretteki istikrarsızlık, deprem felaketi, Gezi Parkı olayları gibi global ve yerel olumsuz gelişmeleri anımsatarak, buna rağmen ekonomide önemli başarılar elde edildiğini anlattı.

Enflasyondaki düşüşe dair de bilgi veren Bolat, "Ekonomi yönetimi iyi niyetle çalışıyor. Politikalar ve tedbirler için uğraşılıyor. Herkes görevini layıkıyla yapmaya gayret ediyor. Dünya da sütliman ve gül bahçesi değil." ifadelerini kullandı.

"Sahip olduğumuzun kıymetini bilmemiz lazım"

Ticaret Bakanı Bolat, bu süreçte kendilerine yönelik eleştirileri anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Arkadaşlarıma, 'Aslında acımasızca ve gaddarca muhalefet eden ya da yıkmaya çalışanların hepsine birer bedava uçak bileti verelim. Gitsinler şöyle Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Avrupa'ya, Balkanlara, Orta Avrupa'ya, Batı Avrupa'ya, Kuzey Amerika'ya, Asya'ya bir gitsinler görsünler.' diyorum. Ekonomiler, altyapılar, üst yapılar, vatandaşlar nasıl? Asgari ücret kaç para? Kiralar, yaşam maliyetleri kaç para? Onun için sahip olduğumuzun kıymetini bilmemiz lazım."

Bolat, ABD'nin gümrük tarifelerinden en az derecede etkilenmek için görüşmelerini sürdürdüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ticaret savaşlarında ABD ile makul ve yapıcı bir diyalog ve müzakere içindeyiz. Şuna inanıyoruz ki yeni dönemde ikili ilişkilerimizde ihracat yönlü daha iyi bir süreç bekliyor. ABD'nin uygulayacağı yüksek oranlı gümrük vergileri sonrası Asya ülkelerinden Türk pazarına hücum ederek yapılacak çalışmalardan ülkemizi koruyacağız. Sanayimizin yanındayız. Haksız, yasa dışı, kayıt dışı ithalata karşı bütün gücümüzle savaş veriyoruz. Kaçakçılara ve rüşvetçilere karşı büyük bir savaş veriyoruz. Bir yandan da ihracatı artırıyoruz."

"Kapımız, telefonumuz her zaman sizlere açık"

Bakan Bolat, üretimi hiçbir zaman durdurmamaları gerektiğini altını çizerek, "Daima yenilik yaparak, üreterek, daha fazla ihracat yapmaya çalışarak, teknolojideki gelişmeleri ve trendleri takip ederek üretimi sürdürmeliyiz. Sizlere her zaman kapımız, telefonlarımız açık. Hepimiz sizlerin içinden çıkmış arkadaşlarınızız, kardeşleriniziz." şeklinde konuştu.

Bolat, konuşmasının sonunda MÜSİAD Genel Başkanlık görevini devreden Mahmut Asmalı ile yeni başkan Burhan Özdemir'i tebrik etti.