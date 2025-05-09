Bakan Bolat Açıkladı: Kaçak İthalata Karşı Sıkı Önlemler Geliyor

ABD'de Tutuklu Rümeysa Öztürk İçin Tahliye Kararı
ABD'de Tutuklu Rümeysa Öztürk İçin Tahliye Kararı
Önce Kınalıada, Şimdi Bursa! Müsilaj Kabusu Yeniden Başladı
Önce Kınalıada, Şimdi Bursa! Müsilaj Kabusu Yeniden Başladı
Ramazan Tebriği Kriz Yaratmıştı! Eski CEO Köksal Beraat Etti
Ramazan Tebriği Kriz Yaratmıştı! Eski CEO Köksal Beraat Etti
Bakan Tunç: Dünyanın en şeffaf yargı teşkilatı Türkiye'de
Bakan Tunç: Dünyanın en şeffaf yargı teşkilatı Türkiye'de
Okulda İşlenen Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
Okulda İşlenen Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
DEM Parti'den Açıklama: Terör Örgütü PKK Kongreyi Topladı
DEM Parti'den Açıklama: Terör Örgütü PKK Kongreyi Topladı
Zanlı Yakalandı: Abdurrahman Öğretmeni İntikam İçin Öldürmüş
Zanlı Yakalandı: Abdurrahman Öğretmeni İntikam İçin Öldürmüş
Bakan Yumaklı: 2024 son 145 yılın en sıcak yılı oldu
Bakan Yumaklı: 2024 son 145 yılın en sıcak yılı oldu
Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Son 11 aydır düşüyor
Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Son 11 aydır düşüyor
Bolat: Ekonomi programının olumlu sonuçları devam ediyor
Bolat: Ekonomi programının olumlu sonuçları devam ediyor
Kira Kontratlarında e-Devlet Dönemi Başladı: Emlakçılara Yetki
Kira Kontratlarında e-Devlet Dönemi Başladı: Emlakçılara Yetki
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AP Türkiye Raporu'na Tepki
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AP Türkiye Raporu'na Tepki
Elektrik ve Doğalgaz Faturalarına Devlet Desteği Artıyor
Elektrik ve Doğalgaz Faturalarına Devlet Desteği Artıyor
Gıda Satışında Karekod Zorunluluğu Getirildi
Gıda Satışında Karekod Zorunluluğu Getirildi
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
'Bağış yapan, Hukuk Üstünlüğü Endeksinde üstte çıkıyor'
'Bağış yapan, Hukuk Üstünlüğü Endeksinde üstte çıkıyor'
Liselerde Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor mu? Tartışılan Modeller
Liselerde Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor mu? Tartışılan Modeller
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 982 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 982 Kişi Gözaltına Alındı
AB Büyükelçisi: Vize serbestisi için siyasi değil, Hukuki adımlar atmalı
AB Büyükelçisi: Vize serbestisi için siyasi değil, Hukuki adımlar atmalı
Tefecilik yapan suç örgütüne 3 ilde operasyon: 7 tutuklama
Tefecilik yapan suç örgütüne 3 ilde operasyon: 7 tutuklama
TİGEM 2025 Sertifikalı Tohum Satışında Büyük Hedef
TİGEM 2025 Sertifikalı Tohum Satışında Büyük Hedef
Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin İki Hafta Kritik Süreç
Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin İki Hafta Kritik Süreç
Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor!
Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor!
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Kabul Edildi
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Kabul Edildi
Ali Yalçın: Memur emeklileri zor durumda
Ali Yalçın: Memur emeklileri zor durumda
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Büyük Adım
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Büyük Adım
'MSB'nin Şehit Açıklamasında Terör İfadesi Kaldırıldı' İddiasına Açıklama
'MSB'nin Şehit Açıklamasında Terör İfadesi Kaldırıldı' İddiasına Açıklama
İŞKUR'dan Uyarı: Yapay Zeka ile Yeni Meslekler Geliyor!
İŞKUR'dan Uyarı: Yapay Zeka ile Yeni Meslekler Geliyor!
Atalay: Kamu işçilerine zam için bize bir teklif gelmedi
Atalay: Kamu işçilerine zam için bize bir teklif gelmedi
ABD-Çin Görüşmeleriyle Bitcoin Rekor Kırdı
ABD-Çin Görüşmeleriyle Bitcoin Rekor Kırdı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Bolat Açıkladı: Kaçak İthalata Karşı Sıkı Önlemler Geliyor

Türkiye, ABD'nin uygulayacağı yüksek gümrük vergileri sonrası Asya'dan gelecek haksız ithalata karşı alarmda! Bakan Bolat, sanayi ve ihracatçılara tam destek sözü verdi. Kaçakçılıkla mücadelede yeni döneme giriliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 17:17, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 17:20
Yazdır
Bakan Bolat Açıkladı: Kaçak İthalata Karşı Sıkı Önlemler Geliyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Bolat, bugün derneğin kuruluşunun 35. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

MÜSİAD'ın öncelikle yurt içi teşkilatlanmada büyük bir hamle yaptığını ve 81 ile yayıldığını kaydeden Bolat, kuruluşundan 2 yıl sonra başta Almanya olmak üzere yurt dışında teşkilatlanmaya devam ettiğini ve o alanda da büyük bir ilerleme sağlandığını bildirdi.

Bolat, MÜSİAD'ın güç birliği ve işbirliğinin çok güzel bir örneği olduğunu ve önemli bir iz bıraktığını belirterek, derneğin hayata geçirdiği önemli projelerden bahsetti.

Konuşmasında Türkiye'nin son 22 yıldaki yolculuğuna da değinen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışarıdan bakıldığında dev bir Türkiye var. Güçlü ekonomisi, istikrarı, savunması, ordusu, savunma sanayisi, ihracatı, ekonomisi, turizmiyle, saygın ve itibarlı güçlü lideriyle dev bir Türkiye görünüyor. Ama içeride bu Türkiye'yi adeta geriye götürmek için büyük bir çaba var. 'Ben gelemiyorsam birleşelim, aşağı indirelim, yıkalım, yok edelim' anlayışıyla çabalayan bir ittifak var. Bunu herkes net görebiliyor. Sizler tabii ki her şeyi görüyorsunuz, okuyorsunuz ve farkındasınız. Ankara'da rüzgarlar çok sert esiyor. Bireysel hırslar, ihtiraslar ve menfaatler halkın refahını, iyiliğini ve ülkenin geleceğini asla dinlemiyor."

"Dünyanın her yerinde çok sayıda Türk iş insanı görüyorum"

Bakan Bolat, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, kişi başına düşen milli gelir, mal ve hizmet ihracatı ve istihdamdaki artışlardan, işsizlikteki gerilemeden bahsederek, "Türkiye dışa açıldı. Dünyanın neresine gidersem gideyim çok sayıda Türk iş insanı görüyorum. Gelmiş, yatırım yapmış ama Türkiye'den çalışıyor, ithalat yapıyor o ülkeye. Yani akıncı ruhuyla iş adamlarımız, iş kadınlarımız, mücahitler bütün dünyayı tarıyorlar." diye konuştu.

Ticaret diplomasisi sayesinde Türk iş insanlarının yurt dışından iş yapabilmesi için 200 ülkeyle anlaşmalar yaptıklarını ve ekonomik ilişkileri yönetmeye çalıştıklarını anlatan Bolat, esnafa, kadın kooperatiflerine, ihracatçılara ve ticari girişimcilere verilen desteklerden bahsetti.

Bolat, Kovid-19, Rusya-Ukrayna Savaşı, enflasyonist süreçler, küresel ticaretteki istikrarsızlık, deprem felaketi, Gezi Parkı olayları gibi global ve yerel olumsuz gelişmeleri anımsatarak, buna rağmen ekonomide önemli başarılar elde edildiğini anlattı.

Enflasyondaki düşüşe dair de bilgi veren Bolat, "Ekonomi yönetimi iyi niyetle çalışıyor. Politikalar ve tedbirler için uğraşılıyor. Herkes görevini layıkıyla yapmaya gayret ediyor. Dünya da sütliman ve gül bahçesi değil." ifadelerini kullandı.

"Sahip olduğumuzun kıymetini bilmemiz lazım"

Ticaret Bakanı Bolat, bu süreçte kendilerine yönelik eleştirileri anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Arkadaşlarıma, 'Aslında acımasızca ve gaddarca muhalefet eden ya da yıkmaya çalışanların hepsine birer bedava uçak bileti verelim. Gitsinler şöyle Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Avrupa'ya, Balkanlara, Orta Avrupa'ya, Batı Avrupa'ya, Kuzey Amerika'ya, Asya'ya bir gitsinler görsünler.' diyorum. Ekonomiler, altyapılar, üst yapılar, vatandaşlar nasıl? Asgari ücret kaç para? Kiralar, yaşam maliyetleri kaç para? Onun için sahip olduğumuzun kıymetini bilmemiz lazım."

Bolat, ABD'nin gümrük tarifelerinden en az derecede etkilenmek için görüşmelerini sürdürdüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ticaret savaşlarında ABD ile makul ve yapıcı bir diyalog ve müzakere içindeyiz. Şuna inanıyoruz ki yeni dönemde ikili ilişkilerimizde ihracat yönlü daha iyi bir süreç bekliyor. ABD'nin uygulayacağı yüksek oranlı gümrük vergileri sonrası Asya ülkelerinden Türk pazarına hücum ederek yapılacak çalışmalardan ülkemizi koruyacağız. Sanayimizin yanındayız. Haksız, yasa dışı, kayıt dışı ithalata karşı bütün gücümüzle savaş veriyoruz. Kaçakçılara ve rüşvetçilere karşı büyük bir savaş veriyoruz. Bir yandan da ihracatı artırıyoruz."

"Kapımız, telefonumuz her zaman sizlere açık"

Bakan Bolat, üretimi hiçbir zaman durdurmamaları gerektiğini altını çizerek, "Daima yenilik yaparak, üreterek, daha fazla ihracat yapmaya çalışarak, teknolojideki gelişmeleri ve trendleri takip ederek üretimi sürdürmeliyiz. Sizlere her zaman kapımız, telefonlarımız açık. Hepimiz sizlerin içinden çıkmış arkadaşlarınızız, kardeşleriniziz." şeklinde konuştu.

Bolat, konuşmasının sonunda MÜSİAD Genel Başkanlık görevini devreden Mahmut Asmalı ile yeni başkan Burhan Özdemir'i tebrik etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber