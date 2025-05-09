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İlaç satılan internet siteleri kapatılacak

Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, "İnternetten satılan ilaçlarla ilgili 207 linkin olduğu, 105 sayfalık raporu Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na sunduk. Buradaki sıkıntıları hem Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na hem de Reklam Kurulu aracılığıyla kapatacağız, bunlar ilaçla ilgili olanlar" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 18:06, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 18:08
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İlaç satılan internet siteleri kapatılacak

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Eczacı Odaları iş birliğiyle, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Trakya Eczacılık Günleri, açılış programıyla başladı. Edirne'de bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılışına; CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Güney, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Başkanı Mehmet Sait Yücel, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle, eczacı odası ve kooperatif üyeleri katıldı. Açılışta konuşan Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, etkinliğin 6'ncısına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

'ECZANELER MİNİMİZE STOKLARLA ÇALIŞMAYA BAŞLADI'

Mehmet Sait Yücel, yaşanan ekonomik sıkıntılara değinerek, "Eczanelerimiz yılda sadece 1 kere zam gelme boyutundan dolayı giderek minimize stoklarla çalışmaya başladılar. Bu minimize stok çalışmasının da eczanelerde hastanın ilaca ulaşmasındaki sıkıntının giderilmesi adına kooperatiflerimiz eczaneye günde 3-4 defa motokurye ile ilaç göndererek, hastaneye ilaç ulaştırmakla ilgili bir sevk zincirini oluşturmaya çalışıyorlar. Esasında şu anda eczacı ve kooperatiflerimiz, mevcut sağlık sisteminin sağlıklı gitmesi konusunda özveride bulunan bir kesim. Ama bu özveride bulunan kesim olarak da yaptığımız işin değeri ve uygulamalarına baktığımızda bunu göremiyoruz" diye konuştu.

'ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK'

Arman Üney, Türkiye genelinde ilaç satışı yapılan internet sayfalarına yönelik hazırladıkları raporu Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na sunduklarını söyledi. Bu sayfaların kapatılacağını ifade eden Üney, "Nisan ayı sonunda, henüz 10-15 gün önce internetten satılan ilaçlarla ilgili 207 linkin olduğu, 105 sayfalık raporu Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na sunduk. Bununla ilgili önemli bir çalışma başlattık. Yaklaşık 3 aydır bu önemli çalışma gidiyor ve ilk meyvelerini verdi. Buradaki sıkıntıları hem Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na hem de Reklam Kurulu aracılığıyla kapatacağız, bunlar ilaçla ilgili olanlar. Gıda takviyeleri, vitaminler, mineraller konusunda Sayın Sağlık Bakanı'nın, Türkiye Eczacılık Kongremizde söylediklerini hepimiz dinledik. Sayın Bakan, insan sağlığıyla ilgili doğrudan ilişkili olan bu ürünlerin eczanelerden halka ulaştırılması konusunda oldukça yüreklendirici açıklamalar yaptı. Bu konuyu da önümüzdeki dönem takip edip, hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hem Sayın Tarım Bakanı'yla hem Sağlık Bakanı'yla yaptığımız görüşmeler sonrasında kendisi de kürsüden bunu ifade etmiş oldu" diye konuştu. Arman Üney ayrıca internet ve sosyal medya kullanımının dünya genelinde yaygınlaşan internet satışlarının eczane süreçlerini her geçen gün daha fazla etkilediğinin altını çizdi.

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