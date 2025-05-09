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Samsun'da bazı mahkemelerin yer alacağı kampüsün temeli atıldı

Samsun'da, 43 bin metrekare kapalı alana sahip olacak ve Bölge Adliye, Bölge İdare ile İdare ve Vergi mahkemelerinin yer alacağı kampüsün temeli atıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 18:24, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 18:46
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Samsun'da bazı mahkemelerin yer alacağı kampüsün temeli atıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu kampüsün temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 43 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yapıları 2 yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kazasız belası çalışma dileyen Tunç, "Yüklenici firma yetkililerine kolaylıklar diliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Samsun'a emek veren herkese çok çok teşekkür ederiz. Burada hizmet verecek yargı mensuplarımıza, adalet personelimize başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Tunç ve beraberindekiler butona basarak temele ilk harcı döktü.

Programa, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı ile Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, adli ve idari yargı mensupları ile kent protokolü katıldı.

Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi'nde inşa edilmesine başlanan kampüs, toplam 43 bin 333 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Proje kapsamında, 1 başsavcı, 56 başkan, 194 hakim ve 28 savcı için toplam 222 oda, 23 duruşma salonu, 250 kişilik toplantı/konferans salonu ile 408'i açık, 70'i kapalı olmak üzere 478 araçlık otopark yer alacak.

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