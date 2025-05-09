Jandarma personelinin 'heimlich' manevrası, küçük çocuğu kurtardı
Ordu'da nefes borusuna çikolata parçası kaçan çocuğu, jandarma personeli heimlich manevrasıyla kurtardı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 20:05, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 20:40
Olay, Altınordu ilçesi İl Jandarma Komutanlığı binasının önünde 5 Mayıs'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ablası ile birlikte yolda yürüdüğü sırada 4 yaşlarındaki bir çocuğun nefes borusuna yediği çikolatanın bir parçası kaçtı. Çocuk nefes almakta zorlanırken, bu esnada nöbetçi olan ve durumu fark eden Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan, heimlich manevrası ile çocuğu kurtardı.
O anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.