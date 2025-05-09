Kayseri'de ihbara giden polis otosuna saldırı: 1 gözaltı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ihbara giden polis ekibine mukavemet ederek ekip otosuna zarar veren bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 21:38, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 21:39
Boztepe Mahallesi Altan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, polis ekipleri bir ihbarı değerlendirmek için adrese gitti. Ekipler adrese ulaştığında ikamette bulunan bir şahıs, polislere mukavemet ederek sivil polis aracına da zarar verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mukavemet göstererek araca zarar veren şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.