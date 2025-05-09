Öldürülen Büyüknohutçu çifti için azmettirici iddiası AYM'de

Finike ilçesi Gökçeyaka Mahallesi Kızılcık Yaylası Adala mevkisinde dağ evinde yaşayan Ali Ulvi ve eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs 2017'de evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Sedir ve kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormandaki mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan çiftin cinayet şüphelisi Ali Yamuç, olaydan 1 gün sonra yakalandı ve Elmalı Cezaevi'ne gönderildi. Alanya L Tipi Cezaevi'ne nakledilen Yamuç'un, 20 Eylül 2017'de intihar ettiği açıklandı.

DAVA ANAYASA MAHKEMESİ'NDE

Çiftin kızı Emine Büyüknohutçu, cinayetin ardından olayda azmettirici olduğuna dair Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, soruşturmanın bu yönde derinleştirilmesi talebinde bulundu. Savcılık ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Büyüknohutçu ailesi, savcılığın kararına Elmalı Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme, savcılık kararını onadı ve itirazı reddetti. Soruşturmanın derinleştirilmesi yönündeki talebin reddedilmesi üzerine çiftin kızları ve avukatları, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

MEZARLARI BAŞINDA ANMA TÖRENİ

Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesinin 8'inci yıl dönümünde, Andızlı Mezarlığı'ndaki mezarları başında kızı Emine Büyüknohutçu, yakınları ve çok sayıda seveni tarafından anma töreni düzenlendi. Mezarlığa 'Söz veriyoruz Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun anı ve mücadelesini yaşatacağız', 'Azmettiriciler yargılansın', 'Tüm canlara özgürlük', 'Ormanlar dünyanın kalbidir, koruyalım yaşatalım' yazılı pankart ve dövizlerle gelen sevenleri çiftin mezarlarına çiçek bıraktı. Çiftin mezarının üzerine, üzerinde ağaç resimleri bulunan 'Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu burada' yazılı bir döviz de bırakıldı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

AZMETTİRİCİ İDDİASININ YAZDIĞI MEKTUP

Büyüknohutçu Dostları Grubu adına konuşan Erol Malçok, Finike ilçesi Kızılcık Yaylası'nda canlı, cansız tüm doğayı mahveden taş ve mermer ocaklarına karşı mücadele verip, bölge insanında ekolojik bir bilinç oluşturmaya çalışan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu'nun 9 Mayıs 2017'de katledildiğini söyledi. Ölümlerinin üzerinden geçen 8 yıla rağmen bu olayın azmettiricilerinin yargılanmadığını söyleyen Malçok, "Cinayetin arkasından tutuklanan Ali Yamuç, yaşam savunucuları Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu'yu para için öldürdüğünü söyledi. Arkasından ise eşi Fatma Yamuç'un üzerinde B. Mermer'in ortaklarından N.B.'ye hitaben yazılan, '10 gün içerisinde param gelmezse görüşürüz, ipleriniz cebinizde haberiniz olsun' ifadeleri bulunan bir mektup yakalandı jandarma tarafından. Bu mektuba ve cinayet delillerini saklamasına dayanarak Fatma Yamuç cinayete iştirakten tutuklandı. Ancak tüm bu süreçler derinleştirme ve etkili bir soruşturmadan yoksun işletildi. Deliller yeterince toplanmadı ve telefon kayıtlarına bakma ihtiyacı bile duyulmadı" dedi.

KATİL SANIĞININ ŞÜPHELİ İHTİHARI

Cinayet sonrası jandarma cinayet sanığı Ali Yamuç'u olay yerine götürüp, 'Cinayeti nasıl gerçekleştirdiğini anlat' dediğinde Yamuç'un, 'Tel örgüden atlayıp, daha sonra ateş ettim' dediğini kaydeden Malçok, "Ancak bacağı protezde olan birisinin o yükseklikte bir tel örgüden nasıl atlayabildiği konu edilmiyor maalesef. Peşine düşülmüyor. Ve azmettiricinin ismi mektupta az önce yukarıda andığımız, açıkça anılmasına rağmen yargılaması gerçekleşmiyor yıllardır. Daha sonra Ali Yamuç can güvenliği gerekçesiyle Elmalı Cezaevi'nden Alanya L tipi Cezaevine sevk ediliyor. 20 Eylül 2017'de ise Ali Yamuç cezaevinde ölü bulundu. Alanya Savcılığının hazırladığı rapora göre Ali Yamuç'un kaldığı koğuşun banyosunun penceresine eşofman lastiği ile kendini astığı belirtildi. Oldukça şüpheli olan bu ölüm intihar olarak kayıtlara geçti ve dosya kapatıldı. Ali Yamuç öldüğü için hakkındaki dava düşerken 17 Kasım 2017'den itibaren Fatma Yamuç cinayete yardım etme içerikli iddianame ile yargılanmaya başladı. Ancak Fatma Yamuç yargılandığı Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde cinayete yardım etmek suçundan beraat etti" diye konuştu.

GİZLİ BİR EL İDDİASI

Mahkemenin dosyanın durumuna göre olası azmettiriciler hakkında ve Fatma Yamuç da delilleri kararttığı için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdiğini söyleyen Malçok, "Bunun ardından Büyüknohutçu ailesi mahkeme kararına dayanarak soruşturmanın derinleştirilmesi için Finike Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulundu. Ancak Finike Cumhuriyet Savcılığı eski görüşlerini tekrarlayarak soruşturmayı derinleştirmeyip, yeni delil toplamayarak azmettiriciler yönünden kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ailenin itirazı üzerine dosya Elmalı Sulh Ceza Mahkemesi'ne gitti. Mahkeme maalesef azmettiriciler hakkında hiçbir değerlendirme yapmadan bu kararı onadı ve itirazı reddetti. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nden daha önceki suç duyurusuna kararına rağmen azmettiriciler yönünden yeni soruşturma yapılmadı ve böylece dosya tamamen kapatılmış oldu. Şurası bizce açıktır ki, Büyüknohutçu davasının üstü örtülmek istenmiştir. Baştan beri adeta gizli bir el delilleri karartmaya çalışmıştır" dedi.

'BU DAVA BİR GÜN ÇÖZÜLECEK'

Büyüknohutçu çiftinin kızı Emine Büyüknohutçu, anne ve babasının mezarı başında bu anma töreninin gelenekselleştiğini belirterek, "Her sene aynı tarihte aynı saatte burada toplanıyoruz ve anıyoruz. Bu yaptığınız çok kıymetli. Adalet talebinde ısrar eden insanlar olarak ülkemizin içinden geçtiği bu zor zamanlarda bunu yapmanız gerçekten çok kıymetli. Bu dava bir gün çözülecek. Ben bunu her sene burada bu mezar başında söylüyorum. Bu dava bir gün çözülecek ve bunu hep birlikte göreceğiz" dedi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN KARAR BEKLENİYOR

Dava sürecine ilişkin bilgi veren avukat Tuncay Koç, "Üç yıl önce Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Bugün gelirken baktım, hala Anayasa Mahkemesi alt komisyonunda bekliyor. Ama daha önce başka dosyalarımıza yaptığımız başvurularda ön incelemeyi geçemezse iki- üç ay içinde reddedilip, bize bildiriliyordu. Dolayısıyla ön incelemeden geçecek ve biz bu dosyadan bir hak ihlali etkin soruşturmanın yapılamadığı ihlal kararını alacağız. Ondan sonra umuyoruz ki azmettiriciler yönünden adil bir yargılama süreci umarız olur. Toplumsal talep ve bizim çabalarımız bu adaleti yerine getirecektir" dedi.

ANNESİNDEN 'ÖLMEYECEĞİM' MESAJI

Öte yandan Erol Malçok, Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun annesinin yaşı çok ilerlediği ve hasta olduğu için gelemediğini belirterek, "Adalet gerçekleşmeden ölmeyeceğini, bunu gözleriyle görmek istediğini ve katkı veren, destek veren herkese çok teşekkür etti. Buradan onun da selamını sizlere iletmek istiyorum" dedi.

Mezarlıktaki anma töreninde çift için Özgür Afacan tarafından bestelenen bir şarkı da seslendirildi.