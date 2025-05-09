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Başkentte 10-11 Mayıs'ta bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10-11 Mayıs tarihlerin düzenlenecek olan 'Üniversiteler Arası 4'üncü Yol Bisiklet Yarışı' etkinliği dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 23:41, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2025 23:41
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Başkentte 10-11 Mayıs'ta bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "10-11 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenecek olan 'Üniversiteler Arası 4'üncü Yol Bisiklet Yarışı' etkinliği ile ilgili olarak, 10 Mayıs 2025 günü saat 10.00'dan ve 11 Mayıs 2025 günü saat 09.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde, Boğaziçi Caddesi, Bandırma Caddesi, Abant Sokak ile bu yollara bağlanan tüm cadde ve sokaklar, program bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır" denildi.

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