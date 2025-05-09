Feci Traktör Kazası: 13 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Olay, Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Aysima Serra T.'yi babası K.T., traktörü ile okuldan aldı. Eve geldikten bir süre sonra dışarı çıkan 13 yaşındaki kız, anahtarı üzerinde bulunan traktörü çalıştırdı. Duvara çarpan traktörden yere düşen küçük çocuk, traktörün tekerinin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.