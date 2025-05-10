10 Mayıs 2025 Tarihli Atama ve Görevden Alma Kararları Yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/147

Adli Tıp Kurumu;

- Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Hasan AĞRITMIŞ,

- Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Tıbbi Patoloji Üyeliğine Doç. Dr. Ferah KARAYEL,

- Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ebubekir ÇETİN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince atanmıştır.

9 Mayıs 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/148

Adli Tıp Kurumu;

- Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Başkanlığına, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim ÜZÜN,

- Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Başkanlığına, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk AŞICIOGLU,

- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM,

- Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem KARBUZ,

- Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Üyeliğine, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahri TEKER,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince görevlendirilmiştir.

9 Mayıs 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/149

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Orhan KARAASLAN atanmıştır.

9 Mayıs 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/150

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amasya İ1 Müdürü Veysel TOPKAYA görevden alınmış ve bu suretle boşalan Amasya İ1 Müdürlüğüne, Niğde İl Müdürü Hilal ÜNAL atanmıştır.

9 Mayıs 2025

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/151

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan;

- Kayseri İ1 Müdürlüğüne Arzu ÇINGIR,

- Tunceli İl Müdürlüğüne Hüseyin OKAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

9 Mayıs 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/152

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet UYSAL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

9 Mayıs 2025

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/153

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Yeni Zelanda Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Personel Genel Müdür Yardımcısı Melih KARALAR,

- Tayland Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Julide KAYIHAN,

atanmıştır.

9 Mayıs 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/154

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cemile Hilal SÜMEN atanmıştır.

9 Mayıs 2025

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/155

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı Emrah TURGUT 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

9 Mayıs 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/156

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Hakan KÜÇÜKBALCI atanmıştır.

9 Mayıs 2025

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/157

Kültür ve Turizm Bakanlığı;

- Bitlis İ1 Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat EKER,

- Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin ÇETİN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

9 Mayıs 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/158

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cihan KUDU atanmıştır.

9 Mayıs 2025

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/159

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fulya KAHRAMAN AYDOĞAN atanmıştır.

9 Mayıs 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/160

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan;

- Bitlis tl Müdürlüğüne Mehmet ÇELİK,

- Edirne İl Müdürlüğüne Muhammet Esat NUHOĞLU,

~ İstanbul İl Müdürlüğüne Orhan Oğuz TÜRK,

- Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne Serhat YAY,

~ Kars İl Müdürlüğüne Volkan Hasan ÜSTÜNDAĞ,

- Kırklareli İl Müdürlüğüne İbrahim İŞBECER,

- Uşak İl Müdürlüğüne, Muğla İl Müdürü Muzaffer AKGÜL,

- Muğla İl Müdürlüğüne Munise İlkay KONUK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

9 Mayıs 2025

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/161

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin GÜVEN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

9 Mayıs 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/162

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan;

- I. Bölge Müdürlüğüne inan GÜNDÜZ,

- X. Bölge Müdürlüğüne Osman ERKAN,

- XVII. Bölge Müdürlüğüne, XVI. Bölge Müdürü Cihan AKSOY,

- XVIII. Bölge Müdürlüğüne Zafer AKIN,

- XXI. Bölge Müdürlüğüne Birol ÇINAR,

- XXIV. Bölge Müdürlüğüne Serdar KOTAN,

- XXV. Bölge Müdürlüğüne Olcay ÇUBUKÇU,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

9 Mayıs 2025

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/163

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Erdinç HATİNOGLU, Zeki KARAOĞLU ve Ferat TURGUT atanmıştır.

9 Mayıs 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/164

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü;

- 1. Bölge Müdürü Turgay ÇOLAK,

- 7. Bölge Müdürü Rifat SİLOV,

- 11. Bölge Müdürü Hasan Ali ARSLAN,

- 15. Bölge Müdürü Yüksel OĞUZHAN,

- 16. Bölge Müdürü Mustafa TÜRKSOY,

görevden alınmış,

- 1. Bölge Müdürlüğüne Şenol ALTIOK,

- 3. Bölge Müdürlüğüne Gökhan KÖROĞLU,

- 4. Bölge Müdürlüğüne, 9. Bölge Müdürü Savaş BAYINDIR,

- 5. Bölge Müdürlüğüne, 4. Bölge Müdürü ilhan AYTEKİN,

- 7. Bölge Müdürlüğüne, 3. Bölge Müdürü Serdar ATEŞ,

- 9. Bölge Müdürlüğüne İlker TRAVAÇ,

- 11. Bölge Müdürlüğüne Demirhan EROL,

- 12. Bölge Müdürlüğüne Fatih GÜNAYDIN,

- 13. Bölge Müdürlüğüne Hasan SARIOĞLAN,

- 15. Bölge Müdürlüğüne, 12. Bölge Müdürü Alparslan EŞLİK,

- 16. Bölge Müdürlüğüne Yusuf Yaşar ÖCAL,

- 18. Bölge Müdürlüğüne Hakan YENİLMEZ,

- Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğüne Erdoğan DEDEOĞLU, atanmıştır.

9 Mayıs 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI