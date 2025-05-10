10 Mayıs 2025 Tarihli Atama ve Görevden Alma Kararları Yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla çeşitli bakanlık ve kurumlara yeni atamalar yapılırken bazı isimler görevden alındı. Kararlar, 9 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/147
Adli Tıp Kurumu;
- Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Hasan AĞRITMIŞ,
- Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Tıbbi Patoloji Üyeliğine Doç. Dr. Ferah KARAYEL,
- Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ebubekir ÇETİN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince atanmıştır.
9 Mayıs 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/148
Adli Tıp Kurumu;
- Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Başkanlığına, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim ÜZÜN,
- Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Başkanlığına, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk AŞICIOGLU,
- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM,
- Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem KARBUZ,
- Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Üyeliğine, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahri TEKER,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince görevlendirilmiştir.
9 Mayıs 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/149
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Orhan KARAASLAN atanmıştır.
9 Mayıs 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞA
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/150
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amasya İ1 Müdürü Veysel TOPKAYA görevden alınmış ve bu suretle boşalan Amasya İ1 Müdürlüğüne, Niğde İl Müdürü Hilal ÜNAL atanmıştır.
9 Mayıs 2025
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/151
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan;
- Kayseri İ1 Müdürlüğüne Arzu ÇINGIR,
- Tunceli İl Müdürlüğüne Hüseyin OKAN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
9 Mayıs 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞA
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/152
Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet UYSAL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
9 Mayıs 2025
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/153
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Yeni Zelanda Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Personel Genel Müdür Yardımcısı Melih KARALAR,
- Tayland Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Julide KAYIHAN,
atanmıştır.
9 Mayıs 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞA
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/154
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cemile Hilal SÜMEN atanmıştır.
9 Mayıs 2025
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/155
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı Emrah TURGUT 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
9 Mayıs 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞA
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/156
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Hakan KÜÇÜKBALCI atanmıştır.
9 Mayıs 2025
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/157
Kültür ve Turizm Bakanlığı;
- Bitlis İ1 Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat EKER,
- Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin ÇETİN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
9 Mayıs 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞA
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/158
Sağlık Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cihan KUDU atanmıştır.
9 Mayıs 2025
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/159
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fulya KAHRAMAN AYDOĞAN atanmıştır.
9 Mayıs 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞA
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/160
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan;
- Bitlis tl Müdürlüğüne Mehmet ÇELİK,
- Edirne İl Müdürlüğüne Muhammet Esat NUHOĞLU,
~ İstanbul İl Müdürlüğüne Orhan Oğuz TÜRK,
- Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne Serhat YAY,
~ Kars İl Müdürlüğüne Volkan Hasan ÜSTÜNDAĞ,
- Kırklareli İl Müdürlüğüne İbrahim İŞBECER,
- Uşak İl Müdürlüğüne, Muğla İl Müdürü Muzaffer AKGÜL,
- Muğla İl Müdürlüğüne Munise İlkay KONUK,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
9 Mayıs 2025
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/161
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin GÜVEN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
9 Mayıs 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞA
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/162
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan;
- I. Bölge Müdürlüğüne inan GÜNDÜZ,
- X. Bölge Müdürlüğüne Osman ERKAN,
- XVII. Bölge Müdürlüğüne, XVI. Bölge Müdürü Cihan AKSOY,
- XVIII. Bölge Müdürlüğüne Zafer AKIN,
- XXI. Bölge Müdürlüğüne Birol ÇINAR,
- XXIV. Bölge Müdürlüğüne Serdar KOTAN,
- XXV. Bölge Müdürlüğüne Olcay ÇUBUKÇU,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
9 Mayıs 2025
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/163
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Erdinç HATİNOGLU, Zeki KARAOĞLU ve Ferat TURGUT atanmıştır.
9 Mayıs 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/164
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü;
- 1. Bölge Müdürü Turgay ÇOLAK,
- 7. Bölge Müdürü Rifat SİLOV,
- 11. Bölge Müdürü Hasan Ali ARSLAN,
- 15. Bölge Müdürü Yüksel OĞUZHAN,
- 16. Bölge Müdürü Mustafa TÜRKSOY,
görevden alınmış,
- 1. Bölge Müdürlüğüne Şenol ALTIOK,
- 3. Bölge Müdürlüğüne Gökhan KÖROĞLU,
- 4. Bölge Müdürlüğüne, 9. Bölge Müdürü Savaş BAYINDIR,
- 5. Bölge Müdürlüğüne, 4. Bölge Müdürü ilhan AYTEKİN,
- 7. Bölge Müdürlüğüne, 3. Bölge Müdürü Serdar ATEŞ,
- 9. Bölge Müdürlüğüne İlker TRAVAÇ,
- 11. Bölge Müdürlüğüne Demirhan EROL,
- 12. Bölge Müdürlüğüne Fatih GÜNAYDIN,
- 13. Bölge Müdürlüğüne Hasan SARIOĞLAN,
- 15. Bölge Müdürlüğüne, 12. Bölge Müdürü Alparslan EŞLİK,
- 16. Bölge Müdürlüğüne Yusuf Yaşar ÖCAL,
- 18. Bölge Müdürlüğüne Hakan YENİLMEZ,
- Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğüne Erdoğan DEDEOĞLU, atanmıştır.
9 Mayıs 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI