Kredi Kartı Komisyonu Tartışması Mahkemelik Oldu

İstanbul Bayrampaşa'da bir markette yaşanan olayda, alışverişini kredi kartıyla ödemek isteyen bir vatandaş ile esnaf arasında 2 liralık komisyon ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Olay mahkemeye taşındı. Ramazan D., market sahibi Hatice Ü.'ye "Tefeci misin, dolandırıcı mısın?" diyerek tepki gösterdi. İşletme sahibi ise bu sözlere küfürle karşılık verdi.

Olayın Gelişimi

Ramazan D., market sahibine "Senin kafanı keserim, seni öldürürüm, sen kimsin lan" şeklinde tehditlerde bulundu. Olay sonrası polis, marketin güvenlik kameralarını inceledi ve görgü tanıklarının beyanlarını dosyaya delil olarak ekledi. Görüntülerde Ramazan D.'nin marketten uzaklaştırılmasına rağmen tekrar dönerek Hatice Ü.'ye sözlü saldırıda bulunduğu ve restoran önünde tekrar kavgaya karıştığı tespit edildi.

Soruşturma ve Mahkeme Süreci