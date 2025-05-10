Pakistan ordusu Hindistan'a misilleme yaptı

Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Konya Selçuklu'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Konya Selçuklu'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Türkiye, KFOR Komutanlığı Görevini İkinci Kez Üstlenecek
Türkiye, KFOR Komutanlığı Görevini İkinci Kez Üstlenecek
Kredi Kartı Komisyonu Tartışması Mahkemelik Oldu
Kredi Kartı Komisyonu Tartışması Mahkemelik Oldu
Denizli'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarptı
Denizli'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarptı
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
47 ildeki FETÖ operasyonunda 77 zanlı tutuklandı
47 ildeki FETÖ operasyonunda 77 zanlı tutuklandı
Fidan'dan 'suikast' açıklaması: Arsenik ve cıva ile zehirlendim
Fidan'dan 'suikast' açıklaması: Arsenik ve cıva ile zehirlendim
Asılsız ihbarda cezalar katlandı: Yeni üst limit 15 bin TL
Asılsız ihbarda cezalar katlandı: Yeni üst limit 15 bin TL
ABD'de Tutuklu Rümeysa Öztürk İçin Tahliye Kararı
ABD'de Tutuklu Rümeysa Öztürk İçin Tahliye Kararı
Önce Kınalıada, Şimdi Bursa! Müsilaj Kabusu Yeniden Başladı
Önce Kınalıada, Şimdi Bursa! Müsilaj Kabusu Yeniden Başladı
Ramazan Tebriği Kriz Yaratmıştı! Eski CEO Köksal Beraat Etti
Ramazan Tebriği Kriz Yaratmıştı! Eski CEO Köksal Beraat Etti
Bakan Tunç: Dünyanın en şeffaf yargı teşkilatı Türkiye'de
Bakan Tunç: Dünyanın en şeffaf yargı teşkilatı Türkiye'de
Okulda İşlenen Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
Okulda İşlenen Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
DEM Parti'den Açıklama: Terör Örgütü PKK Kongreyi Topladı
DEM Parti'den Açıklama: Terör Örgütü PKK Kongreyi Topladı
Zanlı Yakalandı: Abdurrahman Öğretmeni İntikam İçin Öldürmüş
Zanlı Yakalandı: Abdurrahman Öğretmeni İntikam İçin Öldürmüş
Bakan Yumaklı: 2024 son 145 yılın en sıcak yılı oldu
Bakan Yumaklı: 2024 son 145 yılın en sıcak yılı oldu
Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Son 11 aydır düşüyor
Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Son 11 aydır düşüyor
Bolat: Ekonomi programının olumlu sonuçları devam ediyor
Bolat: Ekonomi programının olumlu sonuçları devam ediyor
Kira Kontratlarında e-Devlet Dönemi Başladı: Emlakçılara Yetki
Kira Kontratlarında e-Devlet Dönemi Başladı: Emlakçılara Yetki
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AP Türkiye Raporu'na Tepki
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AP Türkiye Raporu'na Tepki
Elektrik ve Doğalgaz Faturalarına Devlet Desteği Artıyor
Elektrik ve Doğalgaz Faturalarına Devlet Desteği Artıyor
Gıda Satışında Karekod Zorunluluğu Getirildi
Gıda Satışında Karekod Zorunluluğu Getirildi
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
'Bağış yapan, Hukuk Üstünlüğü Endeksinde üstte çıkıyor'
'Bağış yapan, Hukuk Üstünlüğü Endeksinde üstte çıkıyor'
Liselerde Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor mu? Tartışılan Modeller
Liselerde Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor mu? Tartışılan Modeller
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 982 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 982 Kişi Gözaltına Alındı
AB Büyükelçisi: Vize serbestisi için siyasi değil, Hukuki adımlar atmalı
AB Büyükelçisi: Vize serbestisi için siyasi değil, Hukuki adımlar atmalı
Tefecilik yapan suç örgütüne 3 ilde operasyon: 7 tutuklama
Tefecilik yapan suç örgütüne 3 ilde operasyon: 7 tutuklama
Ana sayfaHaberler Dünya

Pakistan ordusu Hindistan'a misilleme yaptı

Hindistan, savaş uçakları ve havadan karaya füzelerle Pakistan'a saldırdı. Pakistan ordusu da, Hindistan'a misilleme yaptı. Askeri kaynaklar, dört askeri üssün hedef alındığını kaydetti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 08:09, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 08:10
Yazdır
Pakistan ordusu Hindistan'a misilleme yaptı

Pakistan Ordusu, Hindistan'ın saldırılarında 3 askeri üssü hedef aldığını açıkladı. Saldırılarda savaş uçakları kullanıldı.

Pakistan hava kuvvetlerinin saldırılardan etkilenmediği bilgisi paylaşıldı. Füzelerin büyük kısmının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

İmha edilemeyenlerin ise hedefleri vuramadığı vurgulandı.

Saldırıda kullanılan füzelerin elektronik imzalarına sahip olduklarını söyleyen Ordu sözcüsü, "Füzelerin nereden geldiğini biliyoruz" dedi.

Pakistan hava sahasının tüm uçuşlara yaklaşık 9 saat boyunca kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Hindistan'a bu saldırıların cevabı verilecek denildi.

Hindistan'a ait 4 askeri üs hedef alındı

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan'ın 3 şehirdeki havalimanlarını hedef alan füze saldırılarına karşılık verildiği belirtildi.

Karşı saldırıda, Hindistan'daki Surat Garh, Sirsa, Bathinda ve Akhnoor havalimanlarının hedef alındığını aktarılan açıklamada, saldırıda Hindistan'a ait S-400 hava savunma sisteminin de Pakistan Hava Kuvvetlerine ait J-17 savaş uçağıyla hipersonik füzeyle imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Hindistan'da çok sayıda askeri noktanın hedef alındığı bildirildi.

G7 ülkelerinden gerilimi düşürme çağrısı

Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın çözüme kavuşturulması için çabalar da sürüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD yönetiminin bu meselenin mümkün olan en kısa sürede çözülmesini istediğini belirtti.

"Bakan Rubio, her iki ülkenin liderleriyle de sürekli iletişim halinde, bu çatışmayı çözüme kavuşturmaya çalışıyor" diye konuştu.

G7 ülkeleri de bölgedeki gerilime dair açıklamalarda bulundu. İki ülkeye de gerilimi düşürme çağrısı yapıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber