Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'da Interpol kırmızı bültenle ve Gürcistan'da yeşil bültenle aranan 2 şahsın Türkiye'de yakalandığını duyurdu. Türkiye'nin suçlularla mücadelesi kararlılıkla sürerken, uluslararası iş birliğiyle gerçekleştirilen bu operasyonlar dikkat çekiyor.

Yakalanan Şahıslar ve Suçları

L. R. : Rusya tarafından çıkarılan Interpol Kırmızı Bülteniyle " Uluslararası Terörizm " suçundan aranan şahıs, Hatay'da yakalandı.

: Rusya tarafından çıkarılan Interpol Kırmızı Bülteniyle " " suçundan aranan şahıs, yakalandı. B. P.: Gürcistan tarafından çıkarılan Yeşil Bültenle "Organize Suç Örgütü Üyeliği" suçundan aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren suç örgütü (vor v zakone) üyesi olan şahıs, Antalya'da yakalandı.

Operasyonun Detayları

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Hatay ve Antalya İl Jandarma Komutanlıkları tarafından ortak çalışmalar yürütüldü ve başarılı operasyonlar gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya'nın Mesajı

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden ve gerçekleştiren tüm birimleri tebrik ederek, "Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.