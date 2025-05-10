Sakarya'da 9 Jeotermal Kaynak Sahası İçin İhale Açıldı

Sakarya'da 9 Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İçin İhale DuyurusuSakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pamukova, Sapanca, Akyazı, Adapazarı ve Erenler ilçeleri sınırlarında bulunan 9 farklı alan için jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale gerçekleştirilecek. Bu ihaleler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunarken, bölgedeki jeotermal potansiyelin değerlendirilmesine katkı sağlayacak.

İhale Detayları

Muhammen bedeller: 801.340,24 TL ile 2.599.944,58 TL arasında değişmektedir.

801.340,24 TL ile 2.599.944,58 TL arasında değişmektedir. Geçici teminat bedelleri: 24.040,21 TL ile 77.998,34 TL arasında belirlenmiştir.

24.040,21 TL ile 77.998,34 TL arasında belirlenmiştir. İhale tarihi: 28 Mayıs

28 Mayıs Saat: 10.00-12.00

10.00-12.00 Yer: Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü Toplantı Salonu

Başvuru ve Katılım Şartları

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların belirtilen tarihte ve saat aralığında toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Jeotermal kaynak arama ruhsatı almak isteyenler için bu ihale büyük bir fırsat sunmaktadır.