Sakarya'da 9 Jeotermal Kaynak Sahası İçin İhale Açıldı
Sakarya'da Pamukova, Sapanca, Akyazı, Adapazarı ve Erenler'de 9 jeotermal kaynak arama sahası için ihale düzenlenecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 09:13, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 09:14
Sakarya'da 9 Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İçin İhale DuyurusuSakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pamukova, Sapanca, Akyazı, Adapazarı ve Erenler ilçeleri sınırlarında bulunan 9 farklı alan için jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale gerçekleştirilecek. Bu ihaleler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunarken, bölgedeki jeotermal potansiyelin değerlendirilmesine katkı sağlayacak.
İhale Detayları
- Muhammen bedeller: 801.340,24 TL ile 2.599.944,58 TL arasında değişmektedir.
- Geçici teminat bedelleri: 24.040,21 TL ile 77.998,34 TL arasında belirlenmiştir.
- İhale tarihi: 28 Mayıs
- Saat: 10.00-12.00
- Yer: Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü Toplantı Salonu
Başvuru ve Katılım Şartları
İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların belirtilen tarihte ve saat aralığında toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Jeotermal kaynak arama ruhsatı almak isteyenler için bu ihale büyük bir fırsat sunmaktadır.