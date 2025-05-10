AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Filistin Davasını Savunacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Filistin davasını ve insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğini belirtti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Filistin'deki zulme karşı çıktığı ve insanlık değerlerini savunduğu için tutuklanan Rümeysa Öztürk kardeşimiz serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Filistin davasını ve insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğini vurgulayan Çelik, "Rümeysa kardeşimize selamlarımızı gönderiyoruz." dedi.

Rümeysa Öztürk'ün Gözaltına Alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken, yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alındı.

ABD'den Açıklamalar ve Gelişmeler

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio , Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıkladı.

, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıkladı. Rubio, " Hamas destekçisi " ve (İsrail karşıtı) " deliler " olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtti.

" ve (İsrail karşıtı) " " olarak tanımladığı vizesinin iptal edildiğini belirtti. ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı verdi.

Tufts Üniversitesi'nin Tepkisi

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep etti. Rektör Sunil Kumar, mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetti.