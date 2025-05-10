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Sağlık Bakanlığı'ndan Yenidoğan Taburcu Kriterlerinde Değişiklik

Yenidoğan bebeklerin hastaneden taburcu olabilmesi için araba koltuğu kullanımı zorunlu hale geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle ilgili ayrıntılar burada.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 11:13, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 11:14
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Sağlık Bakanlığı'ndan Yenidoğan Taburcu Kriterlerinde Değişiklik

Sağlık Bakanlığı tarafından yenidoğan bebeklerin taburcu olma şartları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenleme kapsamında, yenidoğan bebeklerin hastaneden evlerine araba koltuğu ile gitme şartı için hazırlıklar başlatılmıştır. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri Protokolü hazırlanarak, otomobili olan çiftler için yenidoğan servisinin çıkışında araba koltuğu kullanımı zorunlu hale getirilmektedir. Bebeklerin araba koltuğuna nasıl oturtulacağını öğrenmeden taburcu edilmelerine izin verilmeyecektir. Bu uygulama, bebeklerin güvenliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Yenidoğan İçin Taburcu Şartları Nelerdir?

  • Araba koltuğu testi: Bebeğin araba koltuğuna doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olunmalıdır.
  • 36-37 haftalık civarında olmak: Genellikle bebeklerin taburcu edilmesi için bu haftalarda olmaları gerekmektedir.
  • Akut yaşamsal sorunların ortadan kalkmış olması: Bebeğin sağlık durumu stabil olmalıdır.
  • Yeterli kilo alımı: Bebeğin kilo alımı yeterli düzeyde olmalıdır.
  • Topuk kanı ve rutin taramaların tamamlanması: Tüm testler ve taramalar eksiksiz yapılmalıdır.
  • Vücut ısısının ayarlanması: Bebeğin vücut ısısı normal seviyede olmalıdır.

Uygulamanın Amacı

Bu yeni düzenleme ile yenidoğan bebeklerin güvenliği ön planda tutulmakta ve ailelerin bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Özellikle otomobili olan aileler için araba koltuğu kullanımı zorunlu hale getirilerek, bebeklerin ilk yolculuklarında maksimum güvenlik sağlanacaktır.

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